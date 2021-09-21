電信業者自動調高小額付費額度 他收帳單驚見兒刷4萬元氣瘋

部分電信業者設有小額付費制度，提供使用者多元支付方式。有網友抱怨，他將其中一支手機門號交由14歲的兒子使用，該門號小額付費上限為5000元，然而電信公司卻擅自提高上限，讓他須繳納7440、34290元的欠款，向客服反應卻不斷跳針「有用簡訊告知」，讓他氣得無法接受。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，為了讓上國中的兒子與親友聯絡，他以自己的身分證申請了一支手機門號，提供兒子使用，上月到門市臨櫃繳費時，發現還有一筆7440元的小額付費，由於身上的錢不夠，因此他先將月租費繳清，並停止小額付費功能。

該網友近日再度前往門市繳費，也順便帶上7440元，打算繳清上次未繳的小額付費款項，門市人員先是向他表明小額付費不得分期付款，接著又告知除了7440元外，又新增一筆34290元的小額付費。

他聽完相當傻眼，除了先申請消費明細外，也詢問門市人員「為何小額付費金額上限是5000元，卻可以消費到將近3.5萬元？」但是門市人員無法回答，且看到該網友開始發飆，才改口「小額付費可以分期付款」。

因為門市人員狀況外，導致該網友相當生氣，門市人員致電客服人員，該網友詢問對方小額付費上限問題，客服卻回答「因為是優質客戶，有按時繳款，所以系統會自動提升額度上限」，並強調「有透過簡訊告知提升額度」。

該網友表示，門市、客服人員都無法處理，門市人員只說「可以申請分期付款」，然而過去若要調整額度，都需要本人親自攜帶證件辦理，他無法接受在沒有通知本人的情況下，就被擅自提高額度，因此不願繳費。

離開門市後，該網友接到電信業者的電話，這時又改口「小額付費上限是廠商訂定的，與我們無關」，等於打臉上一位客服所說的「因為是優質客戶才自動提高額度」，該網友不滿電信業者擅自提高額度，客服卻不斷鬼打牆，讓他相當傻眼。

該網友表示，「我沒有限制我兒子的小額付費是我的錯，衍生出來的金額我也願意承擔，但是前提必需是在我所知道的金額上限是5000元的情況之下。電信業者既然可以在沒經過我的同意下，擅自將我名下門號的小額付費金額上限提高，那我也要對超出上限的金額不予負責」。

對此，許多網友都認為電信業者及網友兒子都很有問題，留言「業者做法很有問題，只能說不完善，但是對小孩也是要關心吧，不過若論責任比例來說，可能業者比較吃虧吧」、「千錯萬錯都是別人的錯，怎麼不說說你兒子？」