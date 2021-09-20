快訊

潛艦國造趕進度…全員奔走各國監督廠測 剩黃曙光一人坐鎮指揮

日本會再像爆買鳳梨挺台？農業界點出釋迦蓮霧3大困境

打完AZ秒結婚 男友「這些舉動」暖哭她 網羨慕：這真的可以

聯合新聞網 / 綜合報導
一名25歲的女網友打了AZ疫苗後，本以為自己沒有副作用，沒想到20小時後開始出現頭痛、發燒等症狀，男友得知後的「一系列舉動」，令原po相當感動甚至想跟對方結婚。圖／ingimage
一名25歲的女網友打了AZ疫苗後，本以為自己沒有副作用，沒想到20小時後開始出現頭痛、發燒等症狀，男友得知後的「一系列舉動」，令原po相當感動甚至想跟對方結婚。圖／ingimage

指揮中心近期開放青年族群預約接種新冠疫苗，一名25歲的女網友打了AZ疫苗後，本以為自己沒有副作用，沒想到20小時後開始出現頭痛、發燒等症狀，男友得知後的「一系列舉動」，令原po相當感動甚至想跟對方結婚，引起不少網友討論。

一名女網友在Dcard「結婚板」發文，她近日打了AZ疫苗後，一夜安穩睡到隔天早上，本以為自己是沒有副作用的「天選之人」，沒想到打完疫苗20小時後，她開始頭痛、發燒甚至想吐，躺在床上無法動彈，連翻身都感到全身痠痛。

原po表示自己和男友住在同一縣市，車程距離約40分鐘，男友這幾天非常忙碌，但得知她發燒後，仍馬上帶著退熱貼、冰敷袋及止痛退燒藥來照顧她，照料完後一手讓她當枕頭、一手用筆電繼續工作。過不久，原po退燒全身大爆汗，男友拿毛巾替她擦澡，看著男友在房間與浴室之間來回走了好幾趟，她不禁覺得心裡暖暖的，晚上男友還煮了一鍋菜給她吃，雖然原po沒有胃口，但男友仍耐著性子餵她。

之後原po中途醒來，每次都看見男友在看著她，並詢問現在的感覺如何、是否有哪裡不舒服，滿臉都是最真誠的關心，她不禁開口，「下禮拜休假那天，我們去登記結婚吧」，男友滿臉藏不住的開心卻說了句，「妳是不是腦子燒壞了，怎麼突然想結婚」，令原po哭笑不得。

最後，原po解釋，她和男友已穩定交往4年，並不是熱戀期一時衝動想結婚，在很久之前就曾告訴對方從沒想過要結婚，男友也認為還年輕，所以一直沒討論過這件事，而男友平常就是個不懂浪漫的直男和超級工作狂，但是當下卻突然有「我想跟這一個人共度一輩子」的想法，想跟大家分享荒謬成為人妻的過程。

網友紛紛祝福，「算是疫情促進結婚率嗎？恭喜你們～」、「哈哈哈好甜喔，天啊！恭喜你們」、「人總是會被一瞬間感動，這大概也是結婚的衝動吧？恭喜恭喜」、「我愛這個愛情故事，祝你們幸福」、「患難見真情」、「這真的可以，可以原地結婚」、「愛情最美好的樣子都體現在這種生活日常了～讓人羨慕又真心祝福～新婚快樂要繼續幸福呦」、「別人的另一半總是不會讓人失望」、「疫情可以看到豬隊友也可看到神隊友！」。

有網友分享類似經歷，「我是沒副作用的天選之人，我家木頭男友似乎很想看到我發燒，可以照顧我，一直問要不要吃退燒藥」、「我也是同居時有一次頭痛吐了，男友（現在已是老公）立馬用手接了我的嘔吐物，就決定要跟他結婚了！然後就開始一起看婚戒，父母等得不耐煩，要我們趕快去登記」。

不過，有網友則分享身邊的雷隊友行為，「我男友在我打AZ最痛苦的時候，跑去公司（自主）加班，回來還說我身體沒很燙啊，應該沒在燒…不知是身體不舒服還是怎麼的，我白眼都快翻不回來了」、「好幾年前我生病的時候一直睡不好、一直咳嗽，只有坐起來才會比較好，當時男友就坐在我身邊讓我靠著，不知不覺就睡了…醒來的時候依然靠著，也不知道睡了多久，那時生病的照顧各種感動，都覺得再也找不到對我這麼好的人了，結果…也不影響他喜歡上其他人＋我們分手」。

AZ疫苗 新冠疫苗 結婚

延伸閱讀

想打莫德納、BNT？一張圖看4大疫苗最新施打資格與時間表

急診醫師自曝一年「挨8針疫苗」 列清單喊：幫忙國家清庫存

獨／4新冠疫苗將同時施打！撞流感疫苗 恐陷接種黑暗期

莫德納混打高端好嗎？醫師揭現行四種疫苗「混打好棒棒」組合

相關新聞

打完AZ秒結婚 男友「這些舉動」暖哭她 網羨慕：這真的可以

指揮中心近期開放青年族群預約接種新冠疫苗，一名25歲的女網友打了AZ疫苗後，本以為自己沒有副作用，沒想到20小時後開始出現頭痛、發燒等症狀，男友得知後的「一系列舉動」，令原po相當感動甚至想跟對方結婚，引起不少網友討論。

丹丹怎不來北部展店？網曝2關鍵：加盟條件過嚴＋口味不適合

知名速食店丹丹僅在南台灣設店，許多北部人到南部旅遊時，都會特地到店內朝聖。有網友表示，某次吃過丹丹後驚為天人，哀嚎「為什麼丹丹只開在南部？」對此，其他網友解答，丹丹加盟條件嚴格，僅限創業者的親戚或丹丹資深員工，且丹丹口味太甜，不適合北部人，加上北部有許多類似店家，若來北部恐是一大考驗。

全家只有這張卡！他超愛代購好市多 網讚：感情好又賺紅利

美式賣場好市多設有會員制，若想消費則必須花費年費加入會員，因此有時沒有會員卡時，家人朋友間會相互代購。有網友分享，自己是全家人中唯一擁有會員卡的人，他每次到好市多都會幫親戚代買，坦言「很享受幫親戚囤貨，有家族聯絡感情的感覺」。其他網友則大讚「還可以賺紅利，一舉兩得！」

女吃豬血糕被日本同事酸「台灣沒別的東西好吃？」網怒：超無禮

台灣有眾多美食，總會讓外國人為之驚艷、讚嘆不已，來台旅遊絕對會好好品嘗一番，不過近日有一名在澳洲打工的女網友表示，她在店裡一起工作的日本同事，最近都會在她吃東西的時候嘲笑她，甚至變本加厲酸「台灣沒別的東西好吃了嗎？」，讓她當場氣炸，引起網友熱議。

長輩繳不起房貸...她月薪3萬初想幫忙還 網見「4個字」急籲：千萬別碰

若長輩在經濟上遇到困難，作為晚輩究竟需不需要挺身幫助呢？一名網友在網路上分享身邊友人經驗，提及長輩買房卻無力償還房貸，並要求協助繳納，讓月薪不高的友人陷入苦惱之中...

轉帳填錯帳戶只能認賠？ 內行人「兩步驟」討回辛苦錢

科技日新月異，民眾多使用網路銀行服務，在家動動手指就能輕鬆轉帳。不過，一名網友就在網路上分享自己轉帳「填錯帳戶號碼」的窘境，並焦急詢問網友該怎麼辦？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。