女吃豬血糕被日本同事酸「台灣沒別的東西好吃？」網怒：超無禮

台灣有眾多美食，總會讓外國人為之驚艷、讚嘆不已，來台旅遊絕對會好好品嘗一番，不過近日有一名在澳洲打工的女網友表示，她在店裡一起工作的日本同事，最近都會在她吃東西的時候嘲笑她，甚至變本加厲酸「台灣沒別的東西好吃了嗎？」，讓她當場氣炸，引起網友熱議。

因為原po的同事都是日本人跟韓國人，她會主動把大家不敢吃的東西吃掉。 圖／爆怨公社 一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她目前在澳洲工作，有一位女日本同事，從入職時候就常找她麻煩，最近開始嘲笑原po吃的東西，有時候原po會從兼職的台式餐廳帶滷味當晚餐，有次帶了豬耳朵，日本女同事反應超大，狂喊「好噁心的食物」。

後來經理又帶了烤肉分大家，裡面有烤豬血糕，原po同事幾乎都是日本人跟兩三個韓國人，只有自己是台灣人，她知道同事都不敢吃豬血糕，於是決定自己吃掉，沒想到日本同事用日文酸「台灣食物都這種的哦，他們是沒別的東西好吃嗎？」，原po聽了當場氣炸。

原po認為美食是台灣人的驕傲，「侮辱我們的食物簡直是血海深仇」，但原po也解釋，全店只有那位日籍同事這樣對她，其她日本同事都很好，所以也不要去攻擊日本的文化，原po也反酸「虧她ig還是一個黃金海岸小網美，水準呵呵呵呵呵」。

此文一出馬上引起網友熱議，「這是霸凌了吧，壞同事」、「怎麼不說韓國吃生章魚或者血腸，日本人也有生吃牛內臟的店」、「以日本人來說，這樣算很沒禮貌」、「她是出國就放飛自我了嗎，當面批評別人吃的食物很沒禮貌耶，吃甚麼與她何干呀」、「日本還有珍珠奶茶飯呢」、「這樣我會直接吃她不喜歡吃的東西給他看吶」。

也有人認為，「這就是文化隔閡，尤其妳如果在他國環境，那人又以為他國高我國一等，其實，有些台灣人也是這樣心態，應該注意避免」、「尊重各國的風俗，是基本的禮貌，跟哪個國家的人，沒有什麼關係」、「她對每個人都這樣的話，是她的問題。如果她只對妳這樣，因果輪迴來說，那就是上輩子妳可能有得罪她，造成這輩子磁場不合」。