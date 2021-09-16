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外送員等紅燈太熱自製「遮陽頂」？ 網友笑稱「寧采臣上線」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員自製「遮陽頂」，網友們笑稱他是「寧采臣」。圖擷自「外送員的奇聞怪事」臉書
一名外送員自製「遮陽頂」，網友們笑稱他是「寧采臣」。圖擷自「外送員的奇聞怪事」臉書

外送員為搶快接單，飆車違規事件層出不窮，但自行安裝「遮陽頂」送餐則為少見。近日就有一名網友在臉書PO出一張外送員的照片，只見這名外送員用木頭在機車後座搭了一個置物架，上方還有鐵架跟木板組裝的遮陽頂，網友笑稱「邊送餐邊找聶小倩，你的寧采臣上線囉！」

網友在臉書社團「外送員的奇聞趣事」PO出一張照片，有位外送員用木板放在機車座墊，加強外送保溫袋的穩定性，側邊用螺絲鎖上，上方加裝木板與鐵架來遮陽避雨，他以這樣的自製外送神器送餐時，馬上引發關注。

有網友擔心「風如果太大，一不小心就被收進聊齋誌異了」、「很多人跑外送，送到瘋了」、「這個高度，不會被檢舉？」、「這會被開單吧？」、「上面與角鐵固定的板子材質要夠強也夠牢！！不然騎快風阻更大時，久了慢慢會掀掉，一瞬間掀掉往後面飛很恐怖，如果有人中彈會很危險！」不過，也有人幽默表示，「我覺得直接車上賣臭豆腐豆花比較快」、「沒有帶書童一起出門？」、「一堆浪費才能的外送員」、「看在你有創意的份上，每個小時多派一單給你」。

外送員

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