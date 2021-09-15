哆啦A夢主題曲突響 護理師忙到大笑「是CPR節奏」

搶救無呼吸或心跳的病人時，心肺復甦術（CPR）是醫護消防的基本功，不過有一醫院醫護人員偶然間聽見知名卡通「哆啦A夢」主題曲時，發現音樂節奏非常適合施作CPR，忍不住分享自己「直接笑到並軌（台語）」。

該醫護人員自稱是「南部小醫院的小小社畜」，他在論壇「Dcard」分享「來講個今天發生的有趣故事吧」，在13日下午大家忙碌之際，科上一位專科護理師的手機響起，鈴聲是哆啦A夢主題曲，學長赫然發現「欸你這個是適合CPR的節奏欸！」，不料學姊的回應是「你可以閉嘴了喔」，讓在場聽到的他笑到並軌。

醫護人員解釋，CPR最適合的速度是100-120下/分，碰巧哆啦A夢的速度是115bpm左右，「附上音樂，大家可以試著對對看」。

網友跟著實驗後也驚訝「默默跟著音樂按按看，結果還真的欸」、「原本對CPR的節奏沒什麼概念，沒節拍器根本不知道什麼時候要按，現在我知道了」，一位非醫護專業的網友聽了直說「突然覺得我也可以幫人CPR了」，還有人說「大學的急救課程叫我們唱學貓叫那首歌，蠻有用的」、「我學的CPR怎麼是用王彩樺的波比」。