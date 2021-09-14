網購取貨莫名多一件？ 網見「包裹細節」急喊：都不能領

網購逐漸成為主流的消費管道之一，不過相關詐騙案件層出不窮，除了下單選購時得放亮眼睛，取貨時的包裹也可能有詐。一名網友就分享，自己日前至超商取貨，明明只訂了一件商品，卻有兩個一模一樣的包裹，而照片曝光後，許多眼尖網友都看到辨別關鍵，直呼「千萬別領」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文透露，近日他透過網路買了一個吹風機，但前往取貨時，店員卻告知商品有兩件，仔細端看後，發現兩件貨的內容物相同，價格也完全一樣，難以分辨。

僵持一陣後，原PO決定兩件貨都暫時不取，店員也建議他直接放著別領，避免不慎遭詐；他也以自身經歷提醒網友「愛網購的人真的要小心，前陣子才看到好多人都在發詐騙包裹，過沒多久竟然換我」。

原PO收到兩份一模一樣的包裹。圖擷自 facebook

而包裹照片曝光後，許多網友馬上看出不對勁，直呼「非賣家這個字很重要」、「只要有寫非賣家都是詐騙居多」、「非賣家？好怪」、「長慶通運的千萬不要領」、「兩個客服電話、LINE都一樣，確認詐騙」、「基本上代送的都是假的」；原PO事後也補充，自己查詢後判斷兩個包裹都是詐騙，並未上當取貨。

事實上，近年來這類「不請自來」的詐騙手法相當猖獗，新北市政府消費者保護官過去就曾說明，若包裹出現「非賣家」等關鍵詞，有極高可能是境外寄來的假包裹，發現時應及時阻止店員刷條碼，不要貿然付款領取。