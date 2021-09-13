好市多見男「自備鋼瓶裝飲料」傻眼 網喊噁：遲早跟洋蔥一樣

美式賣場好市多商品種類多、又常常折扣，推陳出新，總是吸引民眾前往採購。前段時間因為疫情緣故，取消內用，最近也逐漸恢復，但才沒多久，就發現有男子拿著自己帶的鋼瓶到自助區裝飲料，讓她看了超傻眼，網友也直呼「早晚會跟洋蔥一樣啦」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發出一段影片，只見在好市多的自助區，有一名男子拿著自己的鋼瓶在裝飲料，絲毫不在意旁人的眼光，讓她看了很傻眼，嘲諷說「好市多真是好地方，防疫期間我的杯，吃喝玩樂誰擋我」。

有民眾目擊一名男子拿著自己鋼瓶在裝飲料。 圖／爆廢公社二館

網友看到這幕也紛紛回應，「裝好裝滿，難怪好市多原本規則會一直變」、「疫情還能這樣用？」、「早晚會跟洋蔥一樣啦」 、「醬料區收起來是對的」 、「平時就算了，疫情期間用私人的杯子，誰知道你有沒有病？」、「大聲喊不會整台搬回去喔」。

但也有人認為，「阻止不了他們拿，但是希望他的杯子有洗」、「這個我覺得還好，我現場也是能喝三四杯，最生氣的是有看過拿大盒子把洋蔥丁裝走的，那個量都可以把熱狗蓋到消失了」 、「這又沒什麼，成本哪麼低！」 、「旁還有拉下口罩的」。

以前好市多熟食外帶區的洋蔥與醬料都是「無限量」供應，不過因為今年受到本土疫情爆發影響，目前改以隨餐單包裝醬料、配料供應，民眾也讚「好啊，這樣那些拿袋子裝一堆下來的，就沒戲唱啦」、「希望維持下去，之前太浪費了」。