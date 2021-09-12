遲遲等不到莫德納第二劑 網曝友經歷：搶到殘劑卻悲劇了

國內疫苗數量不足，指揮中心以「提高第一劑覆蓋率」作為首要目標，近幾周開放年輕族群接種AZ、BNT等廠牌疫苗。不過，當初遵照政府指示施打第一劑莫德納的長輩，時隔多周卻遲未接種第二劑，讓不少子女們也都怒了，質疑中央「到底有沒有要給長輩莫德納第二劑？」

原PO在PTT八卦板上發文表示，政府當初在6月底、7月初承諾將於28天施打第二劑莫德納，7月中又跳票變成10周，如今距離長輩該接種第二劑的期限早已超過10周，第九輪施打依舊沒有莫德納第二劑，待到第九輪結束時「都已經12周以上了」。

原PO指出，一開始政府承諾由於莫德納情況特殊，只會釋出一半劑量施打，另一半一定會留給打過第一劑的民眾，結果呢？說好的第二劑去哪了？現在連50萬劑都不剩，讓原PO怒批是「超可悲的疫苗決策」。

對此，許多網友紛紛留言酸道「有在討論混打BNT了，別急」、「大家都看不懂的政策就是成功的政策」、「沒留第二劑真的是笑死」、「疫苗莫德納買最多，結果...」、「南韓催貨成功說會參考，結果還是躺在家裡」、「第二類還沒打滿，慢慢等吧」、「Delta最好別擴散，不然會直接穿透CDC疫苗政策」。

部分網友也擔心「65歲以上是造冊接種莫德納，不是自由選的。我爸當初本來想打AZ，但縣府只願給他打莫德納，又不保留二劑...這政府亂七八糟」、「同事更慘，搶到莫德納殘劑，原以為撿到寶，現在他發現自己非二類、非老人，二劑幾乎無望」。