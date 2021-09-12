快訊

萬華染疫女餐飲員工 麥當勞證實任職林森三店

吳宗憲最美小女兒罕見曝光 口罩擋不住仙氣

遲遲等不到莫德納第二劑 網曝友經歷：搶到殘劑卻悲劇了

聯合新聞網 / 綜合報導
許多當初遵照政府指示施打第一劑莫德納的長輩，時隔多周卻遲未接種第二劑，圖為莫德納疫苗。 路透社
許多當初遵照政府指示施打第一劑莫德納的長輩，時隔多周卻遲未接種第二劑，圖為莫德納疫苗。 路透社

國內疫苗數量不足，指揮中心以「提高第一劑覆蓋率」作為首要目標，近幾周開放年輕族群接種AZ、BNT等廠牌疫苗。不過，當初遵照政府指示施打第一劑莫德納的長輩，時隔多周卻遲未接種第二劑，讓不少子女們也都怒了，質疑中央「到底有沒有要給長輩莫德納第二劑？」

原PO在PTT八卦板上發文表示，政府當初在6月底、7月初承諾將於28天施打第二劑莫德納，7月中又跳票變成10周，如今距離長輩該接種第二劑的期限早已超過10周，第九輪施打依舊沒有莫德納第二劑，待到第九輪結束時「都已經12周以上了」。

原PO指出，一開始政府承諾由於莫德納情況特殊，只會釋出一半劑量施打，另一半一定會留給打過第一劑的民眾，結果呢？說好的第二劑去哪了？現在連50萬劑都不剩，讓原PO怒批是「超可悲的疫苗決策」。

對此，許多網友紛紛留言酸道「有在討論混打BNT了，別急」、「大家都看不懂的政策就是成功的政策」、「沒留第二劑真的是笑死」、「疫苗莫德納買最多，結果...」、「南韓催貨成功說會參考，結果還是躺在家裡」、「第二類還沒打滿，慢慢等吧」、「Delta最好別擴散，不然會直接穿透CDC疫苗政策」。

部分網友也擔心「65歲以上是造冊接種莫德納，不是自由選的。我爸當初本來想打AZ，但縣府只願給他打莫德納，又不保留二劑...這政府亂七八糟」、「同事更慘，搶到莫德納殘劑，原以為撿到寶，現在他發現自己非二類、非老人，二劑幾乎無望」。

莫德納疫苗 殘劑

相關新聞

遲遲等不到莫德納第二劑 網曝友經歷：搶到殘劑卻悲劇了

國內疫苗數量不足，指揮中心以「提高第一劑覆蓋率」作為首要目標，近幾周開放年輕族群接種AZ、BNT等廠牌疫苗。...

他好奇台北人搭捷運都不碰這一物？ 多數人認同：習慣了

不管搭捷運或火車，車廂內都會有吊環、扶手，方便站立的乘客能夠抓緊，避免車輛移動時重心不穩跌倒，但乘客來來去去，吊環、扶手就會經過多數人的碰觸而產生細菌，對此就有網友好奇台北人搭捷運是不是都不拉扶手？

蒜頭從冰箱拿出「變綠色」他見狀急問能吃嗎？內行人解答了

蒜頭為料理常用到的辛香料，現代醫學認為大蒜能提高免疫力，也有助於心臟健康。不過近日有一名網友急問，最近買了一包大蒜，拆封後分裝成一粒粒放進冰箱冷凍，結果拿出來後就變成「綠色」的模樣，不曉得能不能繼續食用，此文也釣出了內行人解答「是正常的」。

開賓士卻加霸王油 加油站不忍了直接通緝

開名車不見得就是奢豪的展現，每年油費、稅金、保養費雖所費不貲，但仍有不少民眾為了撐臉面，不惜犧牲生活品質，也要開名車。近期有網友分享，一台賓士C300因屢屢加霸王油，被加油站通緝，直接要求員工先確認車牌，並要求對方熄火，才可加油，而貼文曝光後，也引來網友熱議，怒批開賓士的駕駛相當丟臉。

鄰居「車庫拉鐵門烤肉」算違規？ 網嘆：疫情讓人見獵心喜

中秋連假將至，不少民眾都期待能與親朋好友相聚烤肉，但受到疫情影響，各縣市陸續頒布相關嚴格規範，禁止在公共場所進行烤肉活動。而一名網友就提問，大多地區限制戶外烤肉聚會，但若在「自家車庫前院」舉辦是否就不受限制？貼文引發討論。

她抱怨「公司要求請事假抵補班日」 網友提醒：不能強迫休假

9月18日至21日是中秋連假，原訂在9月11日要補班，但有一名女網友表示，他們公司這次決定不補班，「改用員工特休來抵」。對此，她無奈表示，自己才剛入職8個月，沒有特休可以扣，只能夠被扣錢，請事假來計算，她疑惑「有人跟我一樣嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。