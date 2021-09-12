他好奇台北人搭捷運都不碰這一物？ 多數人認同：習慣了

不管搭捷運或火車，車廂內都會有吊環、扶手，方便站立的乘客能夠抓緊，避免車輛移動時重心不穩跌倒，但乘客來來去去，吊環、扶手就會經過多數人的碰觸而產生細菌，對此就有網友好奇台北人搭捷運是不是都不拉扶手？

這名網友在PTT以「聽說台北人搭捷運都不拉扶手？」為題寫道，自己是南部人，曾聽說台北人搭捷運、火車的時候都不會拉扶手，讓他感到很訝異，於是上網貼文詢問其他人是否真的如此？

不少有經驗的網友也認同，「倒是真的，從小習慣了吧，還能滑手機」、「基本技能，還可以不拉，雙手玩遊戲的」、「我國中開始搭，完全習慣那節奏」、「捷運可以不用拉，公車不拉會死人」、「捷運不用，火車要」、「我都靠牆」、「常搭就會抓平衡了，不難」。

還有人怕有病毒所以不想碰觸，「怕病毒吧，現在疫情嚴重」、「疫情那麼嚴重我才不要摸」、「疫情之前就知道很髒了啊」、「阿現在有病毒就不拉啊，有事？」、「捷運扶手可能是一整天會摸到最髒的東西了，根本不想碰，不過也是有那種敢整個抱上去的無尾熊人，看了就覺得很髒」。

有網友解釋不拉扶手的原因，「台北捷運蠻穩的，就算沒疫情也不會拉」、「北捷除了要調整班距會加減速，平常穩成那樣要拉什麼把手」、「北捷的電腦已經很優化了，平常不怎麼拉」、「捷運很穩不用拉啊」。