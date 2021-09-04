走幾步就一間！台「房仲業密度比超商誇張？」網熱議背後原因
房價居高不下，很多人目標是買屬於自己的房子，因此省吃儉用。今年5月起因為受到疫情大環境影響，對房市短期衝擊影響為「量大於價」。近日有網友好奇，好像台灣「房仲業密度比便利商店還誇張」，一排路口過去就是有默契一樣的駐點，引起網友熱議。
網友在PTT八卦板以「房仲業密度比便利商店還誇張」為題發文，他覺得每次在路上，走兩個街口就有一間XX房屋，一排路口過去像是有默契一樣的駐點，各家房屋都有，但都沒有看過711、全家、萊爾富、OK開在一起的，認為房仲「不愧是台灣經濟火車頭」。
此文一出也引起網友熱議，有人覺得「人家要資訊交換啊」、「是他們買店面會比較便宜吧」、「好賺，好賺到難以相信，我說的是前20％的」、「房價越高仲介費越多，結果就是助漲推升」、「結果員工都同一群」。
但也有人認為，「便利商店開一起的到處都有好嗎？你住哪」、「便利商店也有開在一起的拉，你沒看到而已」、「有啊，捷運站附近一堆超商」。
國內5月份爆發本土疫情後，對房市短期衝擊影響為「量大於價」，隨著疫情逐漸穩定，3個月的遞延買盤，在8月陸續重回市場購屋，五大房仲業者8月表現回溫，業者也認為，在大環境不變、無政策干擾前提下，買氣有望續航到年底。
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