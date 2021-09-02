媽媽只買切好盒裝水果被笑「超盤」 其實還有這超棒優勢

台灣有「水果王國」的美譽，樣樣好吃，聞名全世界。一名男子提到媽媽總是去超商或水果行買切好盒裝的水果，疑惑為何不選擇完整水果，「要吃時再現切應該還是比較好一點」。其他網友紛紛表示，其實買切好的水果還是有極大優勢。

一名男子在批踢踢（PTT）八卦版表示，喜歡買水果的媽媽，很愛去超商或水果行的冰箱拿切好盒裝的水果，「除非是別人送禮，或是去原產地買大量（水果），家裡鮮少出現完整的水果。」他詢問網友只買店家切好的盒裝水果會很奇怪嗎？「畢竟買完整的，要吃時再現切的應該還是比較好一點。」但也提到自己沒出錢也沒出力，沒有要媽媽改變這習慣。

該篇引起網友討論，網友們認為「覺得買現切（水果）的很笨」、「我覺得很盤，當然有錢就是任性」、「你家應該算有錢或是你媽原生家庭有錢」、「切好裝盒的那是把爛的切掉剩下的裝盒」、「水果切好沒有適當保存條件根本呵呵」，讓原Po者回應，吃的時候沒什麼問題，「頂多就知道它一定比較不新鮮而已。」

但也有不少網友認同原Po母親的做法，「（像是）鳳梨吧，沒去皮不買，有夠難削的」「我都吃別人處理好的」、「切是媽媽切、果皮媽媽丟，當然花錢了事」、「用錢省時間跟精力」，並提到關鍵因素「這種（盒裝水果）有的都好多種裝在一起，感覺方便耶」、「有的是拼盤每一種都能吃一點」。