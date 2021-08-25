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單身女租屋該如何自保？她列11要點 網讚「這1物」超實用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友因為不忍心經常看到女生遇害新聞事件，整理出11項單身女住外面的重要注意事項，讓網友大讚「超實用」。 示意圖／Ingimage
一名女網友因為不忍心經常看到女生遇害新聞事件，整理出11項單身女住外面的重要注意事項，讓網友大讚「超實用」。 示意圖／Ingimage

不少人18歲離開家裡外出升學、就業，也開始一個人在外租屋的獨立生活。隻身在外難免遇到安全問題，就有一名女網友，因為不忍心經常看到女生遇害新聞事件，因此整理出11項單身女住外面的重要注意事項，希望培養大家保護自己的能力。

一、不要在太固定的時間進出家門

原PO表示，自己算是出來住好幾年的上班族，上下班時間都很規律，因此擔心被有心人盯上，所以有時下班後會先做點其他事情，延後回家時間。

二、開家門前一定要先準備鑰匙，並拿下耳機環顧四周

在快到家前先把鑰匙拿在手上，有聽音樂習慣的人可以先把耳機拿下來左右四周看一下，確保附近沒有舉止怪異的陌生人太接近自己。

三、租屋處門外放男生鞋子

這麼做可讓人感覺家裡不是自己一個人，多少有保護作用，尤其藍白拖鞋可以讓人誤認為家裡住著大叔。

四、內衣不外露

可以的話內衣褲盡量不要曬在外面，被有心人從窗外看到難免增加危險。原PO分享自己有買一個頂天立地衣架自行組裝，把內衣褲掛在室內晾乾。

五、陽台曬衣架上掛男生衣物

原PO建議可以輪流掛上男友、爸爸、哥哥、弟弟的衣服，但是不要一直掛同一件。

六、防狼噴霧當鑰匙圈

防狼噴霧體積小方便隨身攜帶，把用來開門的鑰匙掛在一起，隨時自保。

七、搭電梯時多按其他樓層

倘若你是住在有電梯的公寓大樓，返家按電梯的時候，可以故意多按幾個樓層，避免有心人知道自己要停在哪層樓。

八、有人按門鈴不要馬上開

因為無法掌握門外站著什麼樣的人，先看看貓眼觀察再決定是否開門。

九、做一些只有自己看得懂的記號

時常注意自己家門口有沒有被做其他記號，以免有人先來踩點。

十、請師傅來房間內修電器冷氣之類的設備，要把門打開

把門打開可以避免自己在室內遭遇危險，師傅在房間修繕電器設備的同時，自己可以站在靠近門口處，若有危險可隨時逃開，但也要小心有人趁虛而入。

十一、買一個門擋警報器

價格便宜好用，有時在浴室洗澡也不會知道外面動靜，放了之後睡覺會比較安心但是要小心不要自己壓到。

貼文曝光後，不少網友大讚原PO細心，尤其是最後一點，「最後一個門擋警報器感覺超實用欸」、「我也是洗澡的時候特別容易疑神疑鬼，怕門沒鎖好什麼的，感覺可以買一個警報器」、「我個人覺得門擋警報器非常好，可以有效避免有心人士開門」。

原PO分享自家使用的「門擋警報器」。 圖／翻攝自Dcard
原PO分享自家使用的「門擋警報器」。 圖／翻攝自Dcard

單身 租屋

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