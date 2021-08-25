透天大樓牆面驚見16處外露鋼筋 內行揭這項「連結」用途

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在一處連棟透天厝的邊間外牆，看到許多根「外露鋼筋」，好奇發問「這樣有什麼功能嗎」？ 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友在一處連棟透天厝的邊間外牆，看到許多根「外露鋼筋」，好奇發問「這樣有什麼功能嗎」？ 圖／翻攝自「爆廢公社

許多人在買房之前，除了關心房屋的內部設計和裝修狀況，也會觀察房子的外觀構造。一名網友在一處連棟透天厝的邊間外牆，看到許多根「外露鋼筋」，不禁疑惑用意為何？釣出不少內行網友解答其真實用途。

原PO在臉書公開社團「爆廢公社」貼出一張照片，一大片米黃色的透天厝外牆上，有16處牆角凸出一根根的鋼筋，看起來相當突兀，於是發問「這樣有什麼功能嗎」？

許多網友看到照片後，紛紛開玩笑回答「等鳥飛過來插死自己，然後就可以加菜了」、「曬衣服的」、「小孩不乖吊起來用」、「防盜」、「鴿子：我的休息區啦！雞婆」、「老王逃生用的」、「方便小偷攀爬」、「忘記帶鑰匙可以爬上去」、「女兒跟男友相見的工具」、「人與人可以連結，當然屋與屋也可以，以後看到這種屋子就知道這是公的（誤）」。

隨後有內行人跳出來解答，表示這些都是「預留筋，以後可以連接另一棟房子」、「預備讓房子跟新房子的連結用」、「給隔壁未來蓋房子用的」、「本來要橫向擴展，但因某原因計劃延期」。

對此，留言區底下有一名網友好奇提問「可是看他的鋼筋，久了生鏽，以後還能連接嗎？」，釣出過去曾在工地上班的專業人士回答說「有時候工地在做的時候，反而有的會故意噴水，讓鋼筋生鏽，增加黏稠力」、「未來隔壁蓋起來，兩棟房子可以更加穩固」、「但如果以風水來講是不好的，會長骨刺」。

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