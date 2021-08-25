「是民進黨教我們要程序正義」 太陽花世代怒訴：高端疫苗就是黑箱

國內新冠疫苗嚴重不足，國產高端疫苗日前也加入意願登記平台選項，且其副作用小也讓不少民眾躍躍欲試。然而相較他國疫苗以初步3期臨床試驗數據申請EUA，高端僅提交1、2期臨床試驗數據便獲緊急授權，不僅尚無保護力資料，安全性也被打上問號。就有網友在PTT八卦板上以「如果發現高端很有用」為題發問，質疑政府罔顧程序，引來一位曾聲援太陽花學運的網友怒訴，政府已忘了當年的「程序正義」。

這名太陽花世代的網友在文中寫道「老實說，大家不是反對國產疫苗」，他認為明明台灣在更早、尚未爆發社區感染的一年多來有更多選擇，中間也有民間團體想買BNT疫苗卻一再被阻擋，到現在僅剩保護力未知的高端疫苗，政府更在「資訊不透明的情況下」硬推高端，形同賭博。

「之前還一直嘲笑中國疫苗，沒做3期直接人體測試，如今二期還沒做完直接全民公測，這是打誰臉？」他指控，有一堆單位要沒打疫苗者定期自費快篩或者出示PCR陰性，這些人就被強迫選擇高端，在不知道可不可以混打、有無防護力的情況下，等同於關掉了其他疫苗接種的機會，卻還被政府消費（洗風向）成多少人對高端有信心、預約破多少人。

這名網友更憤慨表示，當初明明是民進黨告訴我們要程序正義、要公開透明，結果完全執政之後卻全忘了。他直言，自己從不後悔太陽花學運時在立法院外靜坐、聲援裡面的學生，也寫下「是非正義的價值並不會因為顏色而改變或扭曲」，最後怒訴「你們摒棄的信念，我沒忘」。

不少網友們也大推這篇文章，留言表示「科學問題更該透明，但裝睡的人叫不醒」、「違反程序正義就是黑箱，疫苗保獲力是科學不是政治」、「推，原本台灣發展疫苗，絕大部分都會想支持的」、「黑箱作業，程序正義呢」、「太陽花是反黑箱，從來不是反藍或挺綠」、「謝謝你沒忘初衷」。