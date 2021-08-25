快訊

阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

「是民進黨教我們要程序正義」 太陽花世代怒訴：高端疫苗就是黑箱

聯合新聞網 / 綜合報導
2014年兩岸服貿協議在立法院審查時，引發了太陽花學運，以反黑箱為名衝入並占領立法院。圖／聯合報系資料照片
2014年兩岸服貿協議在立法院審查時，引發了太陽花學運，以反黑箱為名衝入並占領立法院。圖／聯合報系資料照片

國內新冠疫苗嚴重不足，國產高端疫苗日前也加入意願登記平台選項，且其副作用小也讓不少民眾躍躍欲試。然而相較他國疫苗以初步3期臨床試驗數據申請EUA，高端僅提交1、2期臨床試驗數據便獲緊急授權，不僅尚無保護力資料，安全性也被打上問號。就有網友在PTT八卦板上以「如果發現高端很有用」為題發問，質疑政府罔顧程序，引來一位曾聲援太陽花學運的網友怒訴，政府已忘了當年的「程序正義」。

這名太陽花世代的網友在文中寫道「老實說，大家不是反對國產疫苗」，他認為明明台灣在更早、尚未爆發社區感染的一年多來有更多選擇，中間也有民間團體想買BNT疫苗卻一再被阻擋，到現在僅剩保護力未知的高端疫苗，政府更在「資訊不透明的情況下」硬推高端，形同賭博。

「之前還一直嘲笑中國疫苗，沒做3期直接人體測試，如今二期還沒做完直接全民公測，這是打誰臉？」他指控，有一堆單位要沒打疫苗者定期自費快篩或者出示PCR陰性，這些人就被強迫選擇高端，在不知道可不可以混打、有無防護力的情況下，等同於關掉了其他疫苗接種的機會，卻還被政府消費（洗風向）成多少人對高端有信心、預約破多少人。

這名網友更憤慨表示，當初明明是民進黨告訴我們要程序正義、要公開透明，結果完全執政之後卻全忘了。他直言，自己從不後悔太陽花學運時在立法院外靜坐、聲援裡面的學生，也寫下「是非正義的價值並不會因為顏色而改變或扭曲」，最後怒訴「你們摒棄的信念，我沒忘」。

不少網友們也大推這篇文章，留言表示「科學問題更該透明，但裝睡的人叫不醒」、「違反程序正義就是黑箱，疫苗保獲力是科學不是政治」、「推，原本台灣發展疫苗，絕大部分都會想支持的」、「黑箱作業，程序正義呢」、「太陽花是反黑箱，從來不是反藍或挺綠」、「謝謝你沒忘初衷」。

高端疫苗 太陽花學運 民進黨

相關新聞

「是民進黨教我們要程序正義」 太陽花世代怒訴：高端疫苗就是黑箱

本土新冠疫苗告急，國產高端疫苗日前也加入意願登記平台選項躍升疫苗生力軍，且其副作用小也讓不少民眾躍躍欲試。然而相較他國疫苗以初步3期臨床試驗數據申請EUA...

買麵被問「要不要煮熟」加班男氣炸 內行反曝：店員貼心

外帶麵食「麵要不要煮熟」？有民眾買晚餐時被店員如此詢問，不只令他感到匪夷所思，店員態度不佳更讓他不滿認為「不爽不要做」，不過上網發文抱怨後，出現熱心網友解讀該問句真正意思，才知其實店員「很貼心」。

她試婚紗婆婆爆出「一句」 全場超尷尬 網傻眼：炫耀基因

結婚是人生中的一件大事，但若有其他人來攪局會使人不愉快。一名網友抱怨她試婚紗時婆婆堅持要隨行，並一直想參與挑婚紗的環節，最後再挑高跟鞋時，還炫耀自己女兒的身高，令場面相當尷尬，引起不少網友討論。

餃子吃膩水煮沾醬油 網求新奇吃法引來饕客傳心法

多數人在防疫期間總會多買一些冷凍食品當存糧，以備缺糧之需。眾多冷凍食品中，又以水餃和微波食品最受青睞，一來方便烹煮也節省時間。有一位網友在PTT貼文表示自己一次買太多冷凍水餃，家人也吃膩，想問除了沾醬油以外「更新奇的吃法」，釣出老饕分享「另類」吃法。

買冰淇淋回家拆開見這一幕讓他爆氣 怒譙「台人沒教養」引戰

美式賣場好市多商品種類眾多、價格優惠，吸引許多消費者一再上門光顧。不過，近日有一名網友就發文抱怨到好市多購買冰淇淋，回家拆封卻驚覺異樣，讓他怒批「真的太沒教養了」，文章曝光後也吸引5千多人關注。

機車把手多一根「L型」桿子作何用？內行人曝功能：能夠救命

在台灣許多人都喜歡騎機車，因為機動性強又迅速，而台灣的機車密度更是亞洲第一，有些愛車人士還會特地把機車改裝，就有一名網友在PTT貼出兩張照片，照片裡的機車油門把手安裝了一根L型物體，讓他很好奇這到底做什麼用，就有行家出面解釋其真正用途。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。