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買冰淇淋回家拆開見這一幕讓他爆氣 怒譙「台人沒教養」引戰

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多。報系資料照／記者徐力剛攝影
美式賣場好市多。報系資料照／記者徐力剛攝影

美式賣場好市多商品種類眾多、價格優惠，吸引許多消費者一再上門光顧。不過，近日有一名網友就發文抱怨到好市多購買冰淇淋，回家拆封卻驚覺異樣，讓他怒批「真的太沒教養了」，文章曝光後也吸引5千多人關注。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文感嘆「從沒想過台灣人會有這麼低素質的行為」，原來他到賣場購買大盒裝冰淇淋，挑選時並不在乎外盒有點破爛的狀況，但未料回家拆開包裝才驚覺「抹茶口味的被偷換成難吃的萊姆雪酪調酒口味」，見到這傻眼的一幕令他不禁大罵「真的太沒教養了！」

貼文曝光後吸引5千多名網友關注，許多人跟著痛批「偷換真的抓不到嗎？好缺德的人喔」、「每次去好市多，我真的都很認真看外包裝，什麼東西都能被偷換阿！」、「我覺得Costco的消費者真的很多貪小便宜的人欸」、「服務業在此，台灣人性永遠會刷新你三觀...」、「台灣最美的風景就是...奧客」、「很多會員完全完全無視，完全忘了拆封視同購買，調包如同偷竊的基本觀念，『有繳年費就是大爺』的一堆」。

不過，也有不少人質疑原PO因為單一事件就「怒譙台灣人」實在有失偏頗，大家紛紛留言表示「這跟個人素養比較有關，請不要每次都要拉所有台灣人下水」、「個人素質，別扣上台灣人的字眼，因為你也是台灣人...」、「身為台灣人，我不想背這黑鍋」，一篇抱怨文意外引發網友論戰。

網友從好市多買回盒裝冰淇淋，回家拆封才發現內容物遭到調包。圖／Costco好市多 商品經驗老實說
網友從好市多買回盒裝冰淇淋，回家拆封才發現內容物遭到調包。圖／Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 Costco 冰淇淋 奧客

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