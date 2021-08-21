外送爸背孩跑單「爆汗濕透」躲超商遭指點 無奈嘆：沒人願意

因為受到疫情衝擊，有許多人收入銳減，必須要靠著其他收入維生。近日有一名外送員分享，因為妻子最近工作很忙無法抽空顧孩子，因此他只好背著女兒一起跑外送，但外頭的高溫常會讓孩子熱到昏睡、頭髮濕透，有時只好躲進超商休息，但卻遭到旁人「指指點點」，讓他無奈嘆「真的沒有爸爸、媽媽願意帶小孩出來外送的」，此文也引起許多人共鳴。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示因為職業為美睫師的老婆，最近中午餐期都有客人，沒辦法顧小孩，自己又一定得出來跑外送，如果沒跑的話完全沒收入，家裡開銷會不夠，無從選擇之下，只能背著小孩一起跑單。

一名外送員分享，因為妻子工作很忙無法抽空顧孩子，因此他只好背著女兒一起跑外送，但高溫常會讓孩子熱到昏睡、頭髮濕透，有時只好躲進超商休息，但卻遭到旁人「指指點點」。 圖／外送員的奇聞怪事

他透露，每天中午都斷單，外送單量變少，外面天氣又很炎熱，小孩常常都熱到昏睡、頭髮濕透，只能到超商躲一下，但沒想到就被旁人「指指點點」，讓他無奈的說「真的沒有爸爸、媽媽願意帶小孩出來外送的」。

此文一出除了很多人替他加油打氣外，也引出很多有共鳴的人「我懂因為工作無法顧到孩子的辛苦，沒有人願意孩子出來跟著爸媽曬太陽」、「以前不懂，有小孩才明白，如果有資源、有後勤，誰願意帶小孩出來跑」、「感同身受，我是單親爸爸所以只能帶著賺錢」、「我之前小孩還沒去上課時，我也帶著跑，也是被指指點點」、「我跟你一樣的情形，都不知道下一餐在哪了哪能管得了這麼多」。

也有人建議他「我個人建議先思考一下怎麼變通改善，因為帶著小孩就是不便跟危險，可以考慮送去托幼之類的，或許有更多時間賺錢」、「不覺得小孩在老婆店內，比出來陪你跑更好嗎？」、「建議不要跑中午，孩子要是中暑划不來」、「可以考慮跟太太錯開時間，白天她接Case你帶孩子，傍晚你跑單到宵夜場，很辛苦，但我覺得這樣對孩子比較好」。