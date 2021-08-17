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漏水2個月房東都不理！房間長成「香菇園」 超噁照片曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友抱怨，告知房東租屋處漏水長達2個月，卻遲遲未見房東前來處理。示意圖／ingimage
女網友抱怨，告知房東租屋處漏水長達2個月，卻遲遲未見房東前來處理。示意圖／ingimage

花2萬2竟能租到「香菇園」？近日有一名女網友在網上發文控訴，她向房東表示租屋處發生漏水問題，卻遲遲未見房東來進行修繕，漏水漏了2個月之久，甚至都見牆角出現「一整排香菇和毛茸茸的黴菌」，讓她氣得大罵「果然花錢買不到尊重！」

這名女網友在臉書社團「爆料公社二社」PO文貼出照片，只見照片中靠近天花板牆角處長一排「香菇」，底端甚至長滿咖啡色毛茸茸的黴菌，讓人看了簡直快吐了。原PO怒氣難止，直呼「房東是想請我吃香菇嗎？漏水漏2個月了，都成了『香菇園』了，到現在還沒處理好，我租台中一房一廳2萬2的房子，果然花錢買不到尊重！」

許多網友看了原PO租屋處發生的悲慘遭遇，忍不住歪樓留言安慰原PO，「2萬2要出靈芝，怎麼才香菇？」、「妳該不會是閉著眼睛看房子，然後簽約吧？」、「租房子附送農產品～」、「2萬2一房一廳？！還是因為有香菇可以吃所以比較貴？」

有其他網友則建議她，「快點搬家吧！這住久了對身體不好」、「這應該是廁所馬桶管子沒接好，這個很麻煩，要趕快叫房東叫人來處理」、「這樣房子濕氣太重了」、「好扯...空氣清淨機記得開著，黴菌很毒的！」

漏水問題長達2個月沒有處理，導致屋內長出「一整排香菇和毛茸茸的黴菌」。圖／爆料公社二社
漏水問題長達2個月沒有處理，導致屋內長出「一整排香菇和毛茸茸的黴菌」。圖／爆料公社二社

爆料公社 房東 租屋 黴菌 漏水

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