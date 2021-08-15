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他好奇「中南部月薪3萬都能買車」 過來人點關鍵：很夠花！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友表示，中南部許多30歲以內、月薪3萬多的人都有買車，讓他感到相當疑惑。圖／ingimage
一名男網友表示，中南部許多30歲以內、月薪3萬多的人都有買車，讓他感到相當疑惑。圖／ingimage

不少人出社會後，都會選擇買台車作為代步工具，不過「買車容易養車難」，生活必定多出一筆開銷。對此，就有一名男網友表示，中南部許多30歲以內、月薪3萬多的人都有買車，讓原PO不禁疑惑「是我同溫層的狀況，還是真的很平常？」引發大批網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard發文表示，自己發現在中南部一堆30歲以內、月薪3萬多的人都有買車，大部份是中古車，少部分是國產新車，「而且他們家裡的經濟狀況也沒特別好，就是一般的老百姓，住家裡的居多」。原PO進一步提到，「女生大概60%以上都有買車，男生大概30%左右，比例比我想像中還高」，讓他忍不住發問「好奇是我同溫層的狀況，還是真的很平常？」

文章曝光後，網友紛紛回應「高雄因為路大、棋盤式設計、好停車的關係，買車開我也覺得滿普遍的，身邊30歲之前買車的大概7成以上，加上3萬多住家裡在南部很好花了啦」、「中南部沒車幾乎等於沒腳，就算是機車要出去採買也不方便，而且如果住家裡3萬也夠了啦」、「住家裡，不用給父母錢，3萬多自己花，買台20萬出頭的中古車也還好」。

此外，也有網友認為，「車子花費真的滿重的，高度依賴的人一年花十幾萬大有人在，像我自己今年估快11萬，12K稅金＋35K保險＋10K保養＋油錢，一年50K左右，更別說本體車價攤還80萬/15年=53K，這樣加起來一年就去了16萬...負擔真的不小，買車的年輕人真的要三思，『買了大概30歲前都不能存錢了』」、「小弟台積仔也是沒買車，存款可以買好幾台了，目前只有機車還是活得好好的，養車還有停車位真的很煩啊」。

中古車 Dcard

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