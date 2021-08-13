收到直銷訊息推銷 一句話惹怒備孕媽媽：沒禮貌

說到「直銷」，相信許多人都避之惟恐不及，如果收到來路不明又沒禮貌的直銷簡訊，肯定會讓人氣炸。一名女網友抱怨昨（12）日收到一則訊息，原本不想理會，沒想到內容當中有一句話讓她看了很火大，忍不住回覆怒嗆「很沒禮貌」。

原PO在「爆怨2公社」貼出訊息截圖，她說本來不想回覆，但看到內容當中有一句「如果您不想成為一個快樂幸福健康的媽媽，千萬別理我哦！！」讓她整個人火都上來。

原PO說自己正在備孕，備孕的女性很辛苦，沒想到遇到不相干的人講幹話，尤其是這種莫名其妙的直銷，讓她忍不住回嗆「是要情緒綁架誰啊？我不理妳也很健康快樂唷，麻煩您不要到處騷擾備孕媽媽喔，尤其那句『如果您不想成為一個快樂幸福健康的媽媽，千萬別理我哦！！』很沒禮貌的，這位姐」。

誇張行徑讓許多網友也怒了，「恐嚇行銷」、「為了賺錢，很多人什麼幹話都可以講出來」、「根本反效果的廣告…還療癒師勒」、「她是不是不幸福才到處招惹人呀？」、「第一次看到這樣做業務的」、「真的看了火氣會上來，祝她業績長黑好了」、「我當初備孕也很辛苦還遇到萎縮，遇到這種人我只能說妳沒血沒淚，沒資格嘲笑別人」。