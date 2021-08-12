副作用很痛苦！19歲正妹打AZ體溫飆41.3度 哭喊：此生最難熬

根據指揮中心最新統計，全台疫苗接種逾943萬人次，人口涵蓋率達37.78%，不過仍有不少民眾擔心疫苗副作用問題。近日就有一名19歲的女大生分享施打AZ疫苗後，體溫一度飆高至41.3度，整個腦袋都昏昏沉沉的，讓她崩潰直呼「真的很痛苦！」

該名女大生在《Dcard》發文指出，不是想炫耀打到疫苗了，只是想分享自己打疫苗的經驗，讓以後的大家有個參考，「網路上說女生打AZ的副作用比較嚴重，天啊！真的很痛苦！」

女大生透露，她在8月5日上午9點前往接種第一劑AZ疫苗，打完後還活蹦亂跳，完全沒有感覺；9小時後身體開始發熱，施打處也開始痠痛；晚上8點半開始發燒，一直到晚上11點，體溫飆到41.3度，「真的嚇到我了，活了19年第一次燒到這麼高，整個腦子都昏昏沉沉的」，隨後她趕緊吃顆普拿疼，沒想到吃完爆吐。

女大生接著說，「此生最難熬的夜晚開始了」，6日凌晨1點，體溫雖然降至39.3度，但一整晚頭痛到不行；凌晨3點體溫再度升至40.1度，「頭痛就算了，左手跟雙腳也都痠痛」，讓她整個晚上睡得十分不舒服。

而在打完疫苗的38小時後，體溫已降至37.8度，「雖然還在燒，頭還是很痛，但至少降下來」。原PO說，直到7日終於退燒，但是心臟突然會開始悶痛，而且持續了兩天，幸好9日心臟悶痛狀況就消失了。

貼文一出，立刻引發網友熱議，紛紛留言「我8/8打完AZ，也是第二天8/10晚上開始心臟悶痛，雖然沒有很痛，但那種感覺好擔心，上網查資料好像沒有這個常見的副作用，也在考慮要不要去看醫生」、「我打完也超不舒服...各種痠痛、胃寒、瀉肚子」、「我打完反而沒什麼副作用，該不會是疫苗認證的老人吧」、「心臟不舒服真的建議去看醫生，有時候警訊都出來了卻以為自己沒事，之後可能就來不及了」。