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阿嬤學會網購訂11箱麥香 網友驚訝轉羨慕：可以喝到爽耶

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友驚訝自己的阿嬤為了拜拜，點了11箱麥香飲料。（翻攝自Dcard）
一名網友驚訝自己的阿嬤為了拜拜，點了11箱麥香飲料。（翻攝自Dcard）

長輩跟著趨勢學習3C是件好事，不過一名女網友日前表示，阿嬤學會網購後的某天，要她幫忙收貨，沒想到竟然來了11箱「麥香」系列飲料，讓她哀號「接下來半年只能喝麥香了嗎？」不過不少網友表示，「好好哦，可以喝到爽。」

一名女網友日前在Dcard發文表示，前陣子因疫情關係在家工作，回到老家也順便陪伴阿嬤，也擔心她在這段期間會趴趴走去菜市場，因而教導阿嬷學會網購，她驕傲表示阿嬤現在也學會叫外賣，「還會大半夜幫我叫鹹酥雞，讚。」不過也展開阿嬤「瘋狂」的舉動。

偏偏該名女子住在無電梯的公寓5樓，讓她哀號超痛苦。（翻攝自Dcard）
偏偏該名女子住在無電梯的公寓5樓，讓她哀號超痛苦。（翻攝自Dcard）

這名女子說在上個月拜拜的前幾天，阿嬷要她去領快遞送來的網購商品，「我以為只是一些泡麵罐頭啥的澎湃組合包」，沒想到竟然是11箱麥香系列飲料，她還提到自己住在沒電梯的公寓5樓，「我真的差點死掉」，也開玩笑說「我知道熟悉的麥香最對味沒錯，但我沒要跟它那麼熟欸，是接下來半年只能喝麥香了嗎。」

網友看完後紛紛大讚「妳阿嬤好先進，還會訂外送」、「原po手很漂亮欸」、「阿嬤好Q是不是搞錯單位了」、「麥香是不是有偷贊助阿嬤」、「說不定阿罵本來要打1（箱），手抖打成11」、「天啊可以寄給我嗎，我在日本肖想麥香很久了」，也有網友發現麥香紅茶、奶茶和綠茶的數量比例不同，「阿嬤是不是偏心啊，奶茶怎麼那麼多，紅茶才是王道吧。」、「我可以幫你喝一箱奶茶」、「綠茶那～麼好喝怎麼會只有一箱」。

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