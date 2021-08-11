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腳踏車沒鎖被偷 她決定鎖「後輪」卻更崩潰：你一定會下地獄

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友前陣子腳踏車被偷，因此她下定決心往後一定鎖車，沒想到鎖車後回到宿舍看到的景象卻讓她更崩潰。圖／ingimage
一名網友前陣子腳踏車被偷，因此她下定決心往後一定鎖車，沒想到鎖車後回到宿舍看到的景象卻讓她更崩潰。圖／ingimage

腳踏車代步相當方便，不用像搭大眾運輸和人群擠在一起，但離開前需記得鎖車避免被偷。一名網友前陣子腳踏車被偷，因此她下定決心往後一定鎖車，沒想到鎖車後回到宿舍看到的景象卻讓她更崩潰，引起不少網友熱烈討論。

一名網友「爆怨2公社」發文，前陣子她的腳踏車被偷，當時由於沒鎖車所以被許多親友念，她也深深地反省自己，「現在世風日下，人心不古，不鎖車被偷，我確實也有責任」，於是她下定決心，之後不再偷懶不鎖車，幾天後她買了一台二手淑女車，也就兢兢業業地鎖後輪，每次看到路邊有人不鎖車都會暗想，「哼哼，這下再怎麼偷，也不可能偷到我身上了」，不料，她回宿舍時，看了一眼腳踏車發現，「前輪」竟然被偷了，令她氣得直呼，「天啊！你一定會下地獄」。

不少網友紛紛安慰原po，不過也有網友忍不住爆笑「到底有沒有這麼缺，你真的好可黏，給你個拍拍」、「這麼專業，輪子都卸了」、「不小心笑了出來」、「我無法忍住不笑，哈哈哈哈」，有網友則認為，這件事不單純，「你肯定有跟誰結怨」、「我感覺妳好像是目標才對」、「不單純啊！覺得被盯上了啊！這麼多台，偏偏偷你那台…」、「這賊…我覺得是對人不對車，這麼多車，就只拔你的…你該召開會議討論了！」。

原po也解釋，下午1：30左右出門腳踏車還在，大概4：30回來已經變這樣了，「那個人竟然大白天就在那邊拆輪子」。

有網友則分享被偷腳踏車的經歷，「以前國中騎車去學校鎖鎖車身，放學去看兩個輪子，坐墊跟龍頭全被偷了，真的只剩下車身了…」、「附近應該有台鎖前輪的車被幹走…上次在小巨蛋旁邊看到也是這樣，一台鎖前輪結果剩輪子，附近就看到一台鎖後輪的沒前輪」、「別難過，我唸書時有一年被偷了6台腳踏車，沒蓋你的喔！前後不算，一年6台。我有安慰到你了嗎？」、「我在中正紀念堂附近一共被偷了三台腳踏車…而且都有鎖在車架上…」、「我曾一個禮拜被偷了三台車」。

原po鎖了腳踏車後輪後，回宿舍時發現，「前輪」竟然被偷了，令她相當氣憤。圖／爆怨2公社
原po鎖了腳踏車後輪後，回宿舍時發現，「前輪」竟然被偷了，令她相當氣憤。圖／爆怨2公社

腳踏車

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