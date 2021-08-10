出售高跟鞋被男買家要求「正面視訊照」 女賣家納悶：不懂耶
網路交易除了要慎防詐騙，也應注意自身隱私問題！一名女賣家在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示出售商品時，明明早就清楚標註是「高跟鞋出售」，卻總是吸引男買家過來詢問，甚至要求提供「正面視訊照」，這讓她相當納悶，直呼「不懂！但也已經傳實穿照給對方了」。許多網友一看連忙提醒原PO「對方可能只是要『騙照』」。
原PO也貼出和男買家的對話紀錄，應買家要求，她親自穿高跟鞋並拍攝影片給對方，但似乎因影片只拍攝到腿部，買家收到影片後回應「（要）視訊正面的，這樣看不出來，我是買來送人的」，更進一步要求「視訊，手機放正面給我看」，但女賣家還是直呼「不懂！」便上網詢問這到底有何用意？
問題一出，立刻引起許多網友留言，有人就指出，「這種應該是不會買的，只是故意要看腿的吧？」、「二手衣服社團很多戀足癖只想騙腳照，不會匯款」、「根本不會買，只是要騙照而已」、「實質是看腿，不是買鞋」。
也有其他賣家透露，「我還遇過要求我穿一整天再寄出，立刻封鎖！」、「這不奇怪，我還遇過叫我連同照片裡試鞋的那雙絲襪一起賣給他的咧～（對方男的）」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言