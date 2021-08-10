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買炸物見盤底「藍藍的」 網友嗨翻直呼：賺到了

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友買炸物，盤底竟出現千元紙鈔，令他傻眼。圖擷自《爆廢公社公開版》
一位網友買炸物，盤底竟出現千元紙鈔，令他傻眼。圖擷自《爆廢公社公開版》

熱騰騰又香又酥脆的炸物，美味讓人難擋。一位網友點了一盤炸物，夾到一半時，卻看盤底出現一張「藍色的紙」，令他傻眼。貼文引發上千人爆動，直呼「賺到了」。

一位網友在《爆廢公社公開版》發文表示，買了一盤柳葉魚、豬肉排等炸物，夾到一半卻發現盤底有一張千元鈔，讓他忍不住抱怨是「買盲盒的概念嗎？是賺到錢還是賺到噁心，錢是最髒的」。

貼文一出，眾人驚呼「賺到了」、「現金回饋耶」、「羨慕賺到錢」、「現在店家現金回饋都給的那麼簡單而粗暴」、「請問在那買的！」。對於原PO覺得鈔票細菌多，夾在食物中感覺噁心，許多人回應「這盤我可以」、「你覺得髒可以轉讓給我」、「我幹清潔的，最髒的讓我來」、「東西不吃了，錢擦乾淨收起來」、「吃壞肚子我也開心」。

也有人好奇食物中為何出現千元鈔，猜測是不是「老闆的私房錢啦，要死了偷藏了很久的說」、「是約定的暗號嗎？」、「以前月餅要藏紙條的概念」，也有人建議「還是拿回去還店家，畢竟擺攤很辛苦的」。

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