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煮玉米忘記三天....開鍋驚見「靈芝草人」千人看完笑噴
疫情目前維持在第二警戒，因為待在家的時間變多了，因此有許多「料理新手」也開始接觸做菜行列，有一名不常下廚的網友分享了自己煮玉米的過程，因為忘記所以3天後才想起來去開鍋蓋，結果打開來的畫面讓網友笑翻。
一名網友在「爆廢公社」發文表示，自己平常不常下廚，最近想說要煮個玉米來吃，結果剛放下去蓋上鍋蓋，又剛好電話這時響了跑去接電話，講完電話之後又順勢坐下去玩遊戲，結果三天後才想起來有煮玉米這回事。
網友匆忙的跑去打開鍋蓋，沒想到見到的畫面讓他「哭笑不得」，可以看到照片中的三根玉米都已經長出長長的芽，呈現不能吃的狀態。
其他網友看到這個畫面也笑翻回應「既然這樣了，不如繼續玩遊戲，坐等它長成結穗玉米」、「本想吃個下午茶，直接變開心農場」、「第一次看到玉米發芽原來是這樣」、「充滿了希望，可以等待收成」、「看過這麼多暗黑料理，就你的最厲害」、「還以為看到靈芝草人躺在鍋子裡…」。
不過也有人說「您的玉米買的時候太老了！才能發芽」、「我有綠豆不小心泡過頭…也是發芽」、「我要跟我媽說，找到同伴了，不可以打我了」、「還好接電話前沒有開火，不然3天後才想起來…」。
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