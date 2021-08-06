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便當內驚見「紙條轉印荷包蛋」 網友傻眼：老闆是多啦A夢

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO掀開便當盒，驚見荷包蛋上有墨水印。圖擷自爆廢公社
原PO掀開便當盒，驚見荷包蛋上有墨水印。圖擷自爆廢公社

隨著本土疫情趨緩，大部分縣市已開放有限制的內用，雙北市至2日也各自宣布，於3日起可有條件開放內用，但餐廳內仍須有隔板、梅花座、每日消毒等防疫措施，且每桌需間隔1.5公尺以上。但前陣子有將近三個月，餐飲業者都只能以外帶來維持正常運作，外帶也成為用餐的常態。近日就有民眾外帶餐點時，打開餐盒一看卻十分傻眼。

原PO在臉書社團「爆廢公社」中寫道「痾…那個……老闆，不好意思，請問下次可以寫在盒子外面嗎」，從照片中可以看到，老闆把寫過字的紙條放在便當盒裡面，忘了拿出來，結果裡面的荷包蛋就被拓印上原子筆的藍色墨水。

文章一出，網友紛紛在底下留言，「你不懂啦！老闆是小叮噹（多啦A夢）」、「記憶吐司的翻版，記憶荷包蛋」、「記憶荷包蛋！」、「快吃下去！是記憶荷包蛋！」、「吃下去可以讓記憶力變好嗎？」、「這位老闆好用心，加料不加價」。

也有網友提出記憶荷包蛋以外的看法，「香港茶餐廳的確是很常這樣」、「老闆可能累了沒注意到吧」、「其實老闆本來是寫在蛋上面，紙那邊才是印上去的（大誤）」、「不好意思……我笑了」、「我忍不住不笑」、「笑死，這個我會生氣……」。

爆廢公社 疫情 便當 原子筆

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