剝開見黴菌結塊！ 網友提醒：吃大理石麵包務必注意紋路

蛋糕點心常常是嗜甜的人喜歡的甜點，尤其心情不好時吃上一口，往往能讓心情變好，而「大理石麵包」也是很多人喜愛的麵包款式，上面漂亮的紋路更能增加人的食慾。但近日就有網友發文表示，吃大理石麵包時千萬要「照著紋路吃」。

近日，有網友在Dcard以「吃大理石要注意紋路」為題，分享自己吃麵包時的可怕經歷，原PO表示自己「跟老媽去超市買麵包，看到好吃的大理石起酥蛋糕，就直接買了一條回家當隔天早餐」，當原PO剝開第一塊要吃的時候裡面有一小塊呈黑色塊狀，但她當時認為是前一天才買的麵包不應該壞掉，因此沒有多想，但後來越看越覺得不像巧克力。

後來原PO把一小塊放進嘴裡，瞬間不對勁，整個雞皮疙瘩都起來，詢問媽媽後才知道家人已經把整塊都吃完了，她也說「因為老爸跟老媽都有老花，所以根本看不清楚，所以才以為難吃而已，直接看的話真的沒有像拍照的那麼明顯，大概只有一根小拇指指甲差不多大小而已！」

之後，媽媽打電話給賣蛋糕的店長反應，誰知道店長僅是拿了另一條原味起酥蛋糕給她，而媽媽要求店長要做好品質管理，店長卻回應應是下雨才導致發霉，且發霉吃下肚僅會食物中毒或是拉肚子而已，沒有什麼。經過溝通之後，店長還是道了歉，並且給一條當天現做的巧克力大理石做賠償。原PO也提醒大家，吃東西之前一定要注意，如果感覺怪怪，不要跟她一樣親自實驗！

不少網友也留言表示「店長回拉肚子沒有什麼是滿差的啦，又不是每個人都垃圾吃垃圾大」、「這應該跟父母老花眼無關，發霉的部分太融入大理石的紋路了，我沒老花，看第一張也看不出來有發霉……」、「我也沒看出來，還以為是巧克力結塊在那邊……竟然是發霉！店長態度也太誇張」。