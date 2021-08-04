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她替父辦灑葬後遇連日大雨 親戚竟脫口：妳爸被沖走了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友替父親辦理灑葬後卻遇連日大雨，這時竟有親戚傳訊「妳爸可能被沖走了」。示意圖／ingimage
一名網友替父親辦理灑葬後卻遇連日大雨，這時竟有親戚傳訊「妳爸可能被沖走了」。示意圖／ingimage

自古以來，我們對養生送死、慎終追遠之道十分重視，親友過世後皆希望好好送最後一程。一名網友替父親辦理灑葬後，不料卻遇到連日大雨，此時親戚卻連傳2則訊息「妳老爸可能被沖走了」。

近幾年環保意識抬頭，許多民眾替親人辦理身後事時，常選擇避免環境破壞、浪費土地資源的環保葬。一名網友在「爆怨2公社」PO文，她提到多年沒聯絡的生父上星期過世，但基於子女緣分還是替父親辦告別式葬禮則選了灑葬。

不料圓滿之後卻遇上連日大雨，這時原PO收到同一名親戚傳來2則訊息，想不到內容竟是「雨下那麼大，妳老爸的骨灰沖走了吧」、「我和二姑一直在說，雨下那麼大，妳老爸可能被沖走了」。誇張內容讓原PO頓時傻眼，她直呼「到底想表達什麼」、「第一則還有回她，第二則我就不回了」。

原PO親戚誇張訊息曝光後，網友紛紛回應「沖走就沖走啊！本來這樣做就是要回歸自然不是嗎？」、「沖走就沖走啊，代表他無病痛自由了呀」、「都灑了，她們擔心去撿回來啊」、「沖走就沖走了，不然還能怎麼辦」。

此外還有過來人分享自家經驗，她提到媽媽當初選擇樹葬，不料下雨時外公卻說「下雨了會冷」，吵著要把媽媽挖出來放進靈骨塔中，這時外婆出面霸氣直喊「不要在那邊作亂！你女兒自己選的」，經外婆一罵後，外公就不再提媽媽樹葬一事。

一名網友替父親辦理灑葬後卻遇連日大雨，這時竟有親戚傳訊「妳爸可能被沖走了」。圖／取自臉書「爆怨2公社」
一名網友替父親辦理灑葬後卻遇連日大雨，這時竟有親戚傳訊「妳爸可能被沖走了」。圖／取自臉書「爆怨2公社」

葬禮 告別式

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