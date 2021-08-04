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好市多迎客開放內用 網見工作人員1動作樂讚：真的不惜成本

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多開放民眾內用餐點。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團
好市多開放民眾內用餐點。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團

近日全台防疫降級由三級警戒降為二級，雙北也於3日宣布餐廳內用解禁，而大賣場也跟進這項措施。有民眾昨日到美式賣場好市多發現，消失好久的紅白內用餐桌椅又再度出現了，而且也陸續有民眾真的坐在上頭用餐。

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享了二張照片，並寫道「開放內用了，新莊店旁邊都有工作人員，使用完畢馬上前往消毒，#感謝辛苦的防疫Costco員工。」

照片中紅白的餐桌椅已經擺放出來，不過看起來每張桌子之間的間距有再稍微拉大，讓民眾方便保持社交距離，另外也可看見有民眾買了食物在餐桌上用餐，更有穿著好市多制服的員工在消毒座椅，或是在一旁待命，等客人一離開就立刻進行消毒工作。

不過有眼尖的網友發現戴著手套消毒的員工居然是拿著衛生紙在擦拭，「costco 真的不惜成本，其他大賣場都用布料沾酒精在清潔而已」，甚至「手推車、商品陳列架、冰箱門把，都用衛生紙擦拭+酒精。」

其他人看了也紛紛留言表示，「布一整天擦下來反而可怕，還是好市多這樣安全」、「可能經不起一個意外發生啦！所以特別小心，對消費者很好」、傳染開的話，捐失夠買好幾年的衛生紙」、「辛苦了。」

然而也有網友抱持不同看法，認為以台灣人在好市多的經驗，目前還是真的不敢內用，若沒必要還是外帶比較好，不僅減少他們的工作量跟降低自己在外飲食感染的機率，還有人直言，即便目前每日確診數已減少非常多了，但無症狀的還是難以防範，建議大家外帶最安全。

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