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他逛完藥妝店雨傘消失 發現一家三口「用舊傘換新傘」

聯合新聞網 / 綜合報導
近日各地都有雨，有網友抱怨到藥妝店消費離開時，發現新買的雨傘不翼而飛。記者蘇健忠攝影／報系資料照
近日各地都有雨，有網友抱怨到藥妝店消費離開時，發現新買的雨傘不翼而飛。記者蘇健忠攝影／報系資料照

近日受到西南氣流與低壓影響，全台各地雨勢都相當明顯，外出均須攜帶雨傘以備不時之需。然而有網友抱怨，近日到藥妝店消費離開時，發現新買的雨傘不翼而飛，報警後調閱監視器才得知，是一家三口在傘桶前「挑傘」，刻意留下自己的舊傘拿走新傘，相當誇張。

一名網友在爆怨2公社發文表示，他近日到藥妝店消費離開時，發現自己新買且非常喜歡的雨傘不見了，雖然當下很想報警，但又擔心耽誤店員時間。不過最終他仍是報警處理，調閱監視器後才發現，是一家三口在傘桶前東張西望「挑傘」。

藥妝店店員告訴他，店內傘桶有剩下一把傘，因此推估偷走傘的人是刻意留下舊傘，拿走該網友新買的雨傘，行徑相當誇張。該網友說，「勿以惡小而為之好嗎？我昨天離開也是寧願淋雨，沒去拿不屬於我自己的東西啊！」

其他網友則留言「我也遇過，還淋雨回家，超氣的。現在都用折傘再帶一個塑膠袋，這樣就可以帶進店家，也不用擔心被偷」、「我在捷運站地下街也遇過一個學生順手拿走我的傘，我追上去請她還我時，她很沒禮貌的甩在地上人就跑了」、「報警是對的，偷竊的行為需要得到教訓」。

還有人留言「有過一樣經驗，我出店門站在傘架旁...這時剛出門的客人很順手的拿走我的雨傘，我還大喊欸欸欸那是我的」、「這下代價不小，而且是公訴，三個都有事」、「偷的人一定想說賭妳會不會報警，就算報警，就說拿錯了 」、「我也被偷過心愛的雨衣。而且還只偷上半身」。

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