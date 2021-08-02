情侶檔嫌25元肉蛋土司太貴 阿嬤霸氣開砲：吃空氣免錢啦

近年來物價上漲，各種食物、生活用品、水電瓦斯等價格都隨之增加。有網友近日在台中買早餐時，遇到一對情侶不斷抱怨25元的土司夾肉蛋太貴，害得隊伍後方的老太太不耐煩，狠酸「少年欸，吃空氣就不用錢了，去隔壁我要買東西」。

有網友在爆廢公社公開版發文表示，近日在台中買早餐的時候遇到一對情侶，男子對於25元的土司夾肉蛋不滿，不斷抱怨價格過高，店家老闆娘只好無奈表示「抱歉畢竟還有成本」，不過男子不買單，還說「如果是我，就不會賣這麼貴」，導致隊伍後方的老太太不耐煩，直接狠酸「少年欸，吃空氣就不用錢了，去隔壁我要買東西」。

對於老太太的行徑，該網友大讚「台中阿嬤就是狂」。其他網友也留言「阿嬤講得好！嫌貴就自己親手做別買啊，又不想自己親手做，又要嫌貴又要吃」、「25塊還嫌貴，不要吃就不貴！真的很討厭吃個東西囉哩八唆的人！這男生一定很摳，這店家還這樣，很丟臉！」

還有人留言「少年欸！25元去買2包金針菇還有找，可以每天不停的循環一直吃，省一點可以吃半個月」、「讓我比較驚訝的是這種男生還交得到女朋友！」、「土司夾肉蛋要25元！我覺得OK啊」