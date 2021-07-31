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交代女友「三杯水一杯米」煮飯 他打開電鍋蓋差點暈倒：這什麼？
疫情仍未過，不少人會盡量避免出門，因此在家裡煮飯的次數大增，而台灣有許多料理都相當「下飯」，因此白飯是不可以忽略的主角，但是對於不會下廚的人來說，連煮白飯可能都有困難，近日有網友分享自己女友用電鍋煮飯，交代她用「三杯水一杯米」來烹煮，沒想到打開電鍋看到的畫面讓他快暈倒。
一名網友在抖音（TIK TOK）貼出影片，他表示交代了女友用「三杯水一杯米」放進電鍋烹煮，沒想到他打開電鍋後整個傻眼，因為女友真的用紙杯放了「三杯水一杯米」在電鍋裡面，讓他傻眼問女友「這是什麼？」，女友也不服氣地說「你自己說三杯水一杯米」，並且作勢要用鍋蓋打他頭，讓他無奈表示「以後我還是自己下廚了好了」。
不少網友看完也爭相留言，「好笑到哭出來」、「我真的要笑瘋」、「打開瞬間我水噴出來，太好笑」、「真的太好笑了啦」、「千萬部要讓沒下廚的人碰廚房的東西」，不過也有人認為正確煮法應該是「一杯水一杯米」、「三水一米飯感覺太爛，也會偏向稀飯了喔」。
米飯好不好吃，煮的方法也是一大關鍵，有專家指出「米與水的比例」，用重量來比的話，大約是1公克的米配上1.35公克的水，若是用體積來比，大約是1杯米配上1.25杯的水，而煮飯之前要把洗完的米「完全瀝乾」做計算才會準確。
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