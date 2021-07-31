店家稱小林同學「青春豆花臉」 網怒批沒水準狂刷1星

我國桌球選手林昀儒昨日在東京奧運搶奪男單銅牌，雖然不敵德國選手奧恰洛夫，但仍打出最佳紀錄，甚至被奧恰洛夫肯定「未來會奪金」，令國人興奮。不過，台北知名店家昨在臉書發文宣傳產品時，卻寫道「看完青春豆花臉的小林同學」一話，大批網友怒批店家沒水準、自以為有梗，雖然店家事後更改文章，Google評價仍被狂刷1星。

有網友昨日在「Dcard」發文指，台北松山區的某家知名餐廳在林昀儒輸球後貼出一篇文章，內容寫道「看完青春豆花臉的小林同學雖敗猶榮之後，只想來一碗珍珠豆花冰消消火氣」，原PO指出，第一次看到有餐廳用桌球選手的「皮膚」狀況，做為自家產品宣傳，說人家青春豆花臉，並質疑店家行為「是不是有點不禮貌」。

台北知名店家昨在臉書發文宣傳產品時，卻寫道「看完青春豆花臉的小林同學」一話，大批網友怒批店家沒水準、自以為有梗。圖擷自 Dcard

貼文一出後，許多網友紛紛指責店家，「自以為有梗」、「哪一家？我要去檢舉」、「看到都火了還消什麼氣」、「超級不尊重」、「蠻無禮的，店家是白痴嗎」、「人家就還年輕啊，誰不會長痘痘」、「有夠沒水準」、「是生意太好不想做了嗎」、「這樣感覺在人身攻擊」、「這種店不用去了」。

大批網友留言砲轟後，店家也緊急更改文章，不過店家的Google評價仍持續被留下1星評價，網友紛紛在評論寫下「非常冒犯人的文案」、「寫文案的人自殺謝罪吧，人家奧運第4名，你們只能拿沒什麼料的貴涼麵騙錢」、「拿他人外貌做行銷噱頭不可取」、「不針對食物因為我沒吃過，但對於以奧運國手臉蛋來做文案ㄧ事，後續處理態度真的不優」。