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他問「會支持家人當運動選手嗎？」 網曝殘酷真相：不歸路
東京奧運如火如荼展開，中華隊表現亮眼，讓全台民眾為之振奮，一起為選手集氣加油。對此，就有一名網友好奇發問「會支持家人當職業選手嗎？」掀起大批網友熱烈討論。
該名網友在PTT發文表示，這陣子全世界都在瘋奧運，台灣也是一樣，社會現在對於好的職業運動選手的評價都很高，「在台灣的社會地位也很好，以前台灣社會對於運動員應該沒有像現在這樣的待遇和評價。」
原PO指出，在東奧的這一段時間裡，發現一般大眾對於台灣運動選手，可說是極度的尊崇和佩服，因此疑惑問道，如果你的家人或小孩對體育的某個項目有非常高的熱忱，「那大家會願意支持和鼓勵他們去走職業選手這條路嗎？還是說希望他們把運動當興趣就好，有空去打一下當消遣就好，不要拿來當工作呢？」
貼文一出，立刻引發網友熱議，紛紛回應「有天份會想辦法支持，不過，真是漫長的一條不歸路」、「不會，因為沒幾個人家裡有辦法支撐培養」、「台灣有多少能單純靠比賽獎金或贊助生活的運動員？」、「不會，家裡沒錢叫他好好讀書比較實在」、「不會啊，光培訓的錢遠遠超過獎金」。
不過也有網友認為，「自己人生自己決定，他非要當選手你能怎麼樣」、「看天份，沒天份的不用浪費錢」、「願意是願意，但也會告訴他後面的發展」、「順其自然啦，有能力就去做啊」。
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