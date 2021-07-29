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「通勤少20分和房租省5000」選哪個？ 網掀兩派論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友原本的房租是1萬5，通勤時間為20分鐘，但最近找到一間月租1萬的租屋處，但通勤時間卻變為40分鐘，於是他想問問網友們的建議。記者余承翰／攝影
一名網友原本的房租是1萬5，通勤時間為20分鐘，但最近找到一間月租1萬的租屋處，但通勤時間卻變為40分鐘，於是他想問問網友們的建議。記者余承翰／攝影

不少人會為了減少上班的通勤時間，選擇在公司附近租屋。一名網友原本的房租是1萬5，通勤時間為20分鐘，但最近找到一間月租1萬的租屋處，但通勤時間卻變為40分鐘，於是他想問問網友們，是否可接受通勤時間變長，吸引不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他原本的房租是一萬五，騎車到公司要20分鐘，現在找到一間一萬元的租屋處，兩者環境及住宿條件都差不多，但通勤時間變成40分鐘，來回就要1個多小時，於是想問問網友們，「通勤多20分鐘，房租省5000元，可以接受嗎？」。

網友紛紛表示，「短期可以久了一定累」、「公司不用加班就可以，加班你就累死了」、「如果是大眾運輸多20分就算了，騎車多這麼長一段路，又累又增加出意外的可能」、「要看多的這20分鐘路好不好騎，不好騎的話久了高機率受不了」、「我之前通勤來回接近兩小時，發現通勤比上班本身還累」、「過來人告訴你，不划算，因為交通費就差不多扣掉了，我之前跟老婆的共乘通勤就是一個小時多，持續半年就換房子了」、「你要是真的沒錢再考慮」、「我覺得要看你薪水多寡決定欸，如果三萬跟三萬五那肯定是差很多，如果是六萬六萬五就還好」、「台北的話，能月省五千，單趟多20分鐘是OK的，你只是早晚各多20分鐘賴在床上而已，但5000對你來說，就是變向加薪」。

有網友則認為，多花點錢省下交通費比較划算，「多花5k省通勤1小時的路過」、「我為了縮短單程半小時，多花五千租房給你參考，但真的很爽」、「最近加1000 省半小時」、「我單程35~40分，超過十年了」、「來回1小時值得」、「可以，40分鐘不算什麼」、「當然可以，省5000很多耶」、「當是每天多上班40分鐘賺5000」、「多20分鐘還可以接受，如果多了5000還可以住在家裡、吃飯、睡覺就不只了」。

房租 通勤族

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