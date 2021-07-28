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普發現金有什麼缺點？ 網友曝2大關鍵：達不到振興效果

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院正規畫振興方案，外傳將不低於去年的三倍券，推估最快9月可上路。對此，有網友好奇，「普發現金有什麼缺點？」，引起不少網友討論。示意圖。本報資料照片
行政院正規畫振興方案，外傳將不低於去年的三倍券，推估最快9月可上路。對此，有網友好奇，「普發現金有什麼缺點？」，引起不少網友討論。示意圖。本報資料照片

全國疫情三級警戒昨（27）日起降為二級，行政院正規畫振興方案，外傳將不低於去年的三倍券，推估最快9月可上路。對此，有網友好奇，「普發現金有什麼缺點？」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，「上次是三倍、這次是五倍，要弄一堆配套措施」，並表示了解普發現金是怕人民會存起來，就達不到振興的效果，於是他想問問網友們，「普發現金還有什麼缺點？」。

許多網友認為，「把錢存起來」和「通貨膨脹」是兩大缺點，「會少花很多預算，很不方便，沒辦法達成實質振興經濟的效果」、「他們說錢會被存起來」、「通膨」、「通膨，不然普發100萬，存滿了就會花了」、「發券可以強迫花掉，發現金未必會花掉」、「不限時消費，短時間沒有幫助，店家先餓死」、「就會被存起來而已，只能紓困不能振興」。

有網友則表示，「其實台灣疫情還不算嚴重，就算存也還好吧，又不是跟去年一樣清零了，現在多存個幾千預防下一波而已」、「直接發券也行啊」、「存才5000，還要先拿2000換」、「其實發振興券什麼的也可以啦，只是拿現金換券真的很智障」、「要看這筆錢是用來紓困還是振興，紓困當然發現金」。

疫情 振興券 紓困振興

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