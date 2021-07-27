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鄰居在騎樓進行神秘儀式還插香拜 師兄網友：做錯1步驟無效

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友發現鄰居在騎樓擺放一些物品，還插香拜拜，好奇上網發文求解答。圖擷自《靈異公社》
一位女網友發現鄰居在騎樓擺放一些物品，還插香拜拜，好奇上網發文求解答。圖擷自《靈異公社》

宗教儀式形式多樣，對於不了解的，有時會令人心生恐懼。一名女網友發現鄰居在騎樓下擺放了一些物品，還插香拜拜，讓她緊張地發文問「這個是有什麼含義嗎？」，其他人一看直言「招財用的別怕」。

一名女網友在《靈異公社》發文表示，鄰居某天突然拿了一些物品擺放在騎樓，由照片中可見到有一個白色小甕壓著紅包袋放在紅盤子上，旁邊還有一個米杯，原PO表示，鄰居當天還有插香拜拜，因之前家人和鄰居起過爭執，這些物品放了多日也沒有移走，想請教大家「擺這個是有什麼含義嗎？

貼文一出引來達人解惑，「財神寶瓶，不用怕」、「藏傳的寶瓶」、「招財的而已對旁人無害」、「果然釣到一堆專業『如法』的師兄」。

另有「師兄」級的網友指出原PO鄰居的方式似乎不正確，「五行招財，不過方法不對，變成見著發財」、「財神寶瓶應供奉在不為外人知道的地方，如果是被外人所知曉，就會普渡眾生，財富與對方共享…」、「見者發財，恭喜了」。

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