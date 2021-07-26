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管理員收包裹要加收100元服務費？ 網傻眼：管理費去哪了？
社區大樓多會聘請社區保全，負責代收郵件、看守門戶等工作，住戶每月都須繳納管理費，作為保全薪水與其他社區支出。然而有網友發現，近日家中社區擬決議「管理員代收包裹每一件加收100元服務費」，讓他傻眼「這樣合理？」
有網友在臉書社團爆廢公社發文貼出一張照片，只見電梯上貼著一張公告，寫著「開會擬決議，管理員代收包裹每一件加收100元服務費，將由投票表決多數決通過」，奇怪的公告讓他直呼「請問這樣是合理的嗎？」
其他網友質疑「那管理費用去哪裡了？」、「難不成之後連其他雜項也要開始找名目收費？換燈管收一次100？收信一次50？」、「代收要100元還真敢要，那代收掛號或信件呢？」、「收個件還比運費貴！」
還有網友說「如果通過，我就開副業，直接在門口和司機收貨不經過管理室，一件向住戶收50元就好，少說一個月也可以收幾萬元」、「最好把最後投票名單亮出來，以示公正！」
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