地震就全塌！9旬嬤家偷工減料 他怒斥廠商：這錢賺得下去？

隨著外送的普遍，總是可以看見身穿不同制服的外送員穿梭在大街小巷，關於外送員和客人之間的衝突也時有耳聞。近日，有名網友在網路上發文表示自己凌晨叫宵夜，遇到了「態度很差的外送員！」覺得莫名其妙被酸了。

2021-07-23 17:15