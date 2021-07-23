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地震就全塌！9旬嬤家偷工減料 他怒斥廠商：這錢賺得下去？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名從事室內裝潢的網友表示，自己去一位近90歲的老婦人家中做工程時，發現先前的廠商嚴重偷工減料，讓他相當氣憤。示意圖，與新聞個案無關。 圖／ingimage
一名從事室內裝潢的網友表示，自己去一位近90歲的老婦人家中做工程時，發現先前的廠商嚴重偷工減料，讓他相當氣憤。示意圖，與新聞個案無關。 圖／ingimage

搬進新家或重新翻修時，大多民眾都會找來裝潢師傅協助處理，不過少數不肖廠商為省成本而使用低劣材料的狀況時有所聞。近日一名從事裝潢工作的網友就透露，自己前往一位老婦人家中進行工程時，發現過去的業者嚴重偷工減料，使老人家長期都處於危險當中，讓他看了相當氣憤。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文透露，自己的工作是室內裝潢工程，日前他接到一位近90歲高齡婦人家的案子，卻在抵達後準備動工時，意外發現先前的裝潢廠商根本是黑心業者，包含天花板、地板在內，通通都偷工減料。

原PO表示，老人家不懂裝潢材料的差異，也不知道其中的嚴重性，而黑心廠商先前做的工程，只要地震稍微嚴重，天花板、地板都有可能塌陷，讓他忍不住痛罵「一個老人家住在在危險地區，這樣的錢你們賺得下去？」

最後，原PO幫老婦人的家中重新補強，但看見老人家遭不肖同行欺騙，他仍不捨地說「真的很心疼、很難過」；另外，有人問道原先裝潢大約已歷時多久，他也在留言區補充，原裝潢明顯已有年紀，但自己從事老屋翻修十年左右，從沒有看過如此誇張的工法。

原PO的善舉引來許多掌聲，網友紛紛留言「有良心的人不多了，祝你有接不完的生意」、「還好阿嬤終於遇到你了」、「同樣行業，對方在做壞事，你在做好事」、「謝謝你，還好發現了，不肖廠商總有一天會回報到自己身上」、「你讓這位阿婆可以住得放心」、「很暖心的舉動」、「祝好人一生平安」。

老屋 阿嬤 地震

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