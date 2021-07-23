店家門口擺公告禁進入 外送員一行為讓老闆怒：太白目

疫情期間，許多人居家上班不出門，三餐仰賴外送服務，讓外送員的業績扶搖直上，有些餐飲業者為了防疫，會要求顧客以及外送員在外等候，不要進入店裡，但有一名老闆在臉書抱怨在門口放了告示牌要求不要入內，偏偏就有外送員無視，讓他氣得在臉書大罵「太白目」。

原PO在「外送員的奇聞怪事」社團寫道，昨（22）日剛接到一張訂單，外送員就馬上出現，他告訴對方備餐需要15分鐘，請這名女外送員稍等一下，但每隔3分鐘這名女外送員就進來問一次「好了沒？」讓他忍無可忍將她趕出去。

原PO說自己在店門口有放一張告示牌，上面寫著「請勿自行進入，在忙請稍等」，但這名女外送員頻頻進到店內詢問餐點好了沒，讓他相當火大，「妳也幫幫忙，疫情期間呢，隨意進來，門口有貼禁止進入耶，妳被我趕出去是剛好而已，請不要太白目」。

多數網友都力挺店家，「都告知時間了還在問」、「這外送員是哈囉，第一次3分鐘就問好了沒，有請這外送員示範3分鐘做完餐點」、「趕得好」、「真的…你已經很優秀了，肯報時間」、「店家都說要15分鐘了，不轉單就乖乖等，3分鐘問一次是催什麼？」、「我覺得這店家很好，直接說時間，很多都是說『快好了』…莫名站了快20分鐘」。

不過也有老鳥外送員認為15分鐘太久，「光看到這牌子我就知道要等超過15分鐘！連問都不用問轉單給新人去顧店」、「15分…我會直接跟派單說25分然後轉單」、「聽到15分鐘了還不轉，到底在堅持什麼？」、「反正店家告知15分鐘，就大約要25分後才會好」。