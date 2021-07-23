批踢踢動態，20210720八卦什麼？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「批踢踢八卦板」全板話題討論內容，帶您掌握20210720板上熱議事件。

台灣代表隊出征，選手待遇受關注

批踢踢八卦板20210720熱議文字雲。 Social Lab社群實驗室/製圖

從熱議文字雲中，可發現在批踢踢八卦板上，不乏出現「疫苗」、「確診」等熱議字詞，顯見疫苗到貨與施打狀況皆受到廣泛的討論，其中也因路透社報導「高端」疫苗的相關報導，也引起網友關心該疫苗的臨床試驗問題。而網友除了關心每日疫情的變化，在20210720的熱議話題中約莫還有幾起事件，引起PTT網友的關注。

首先，從「役男」、「抽菸」、「脫口罩」等熱議詞中，可看出網友對「某替代役男在檢舉里長違規抽菸後，反被記過」一事的關注。再來，因批踢踢網民鄭立發表「有100個網軍就可以操控八卦板風向」的專文，讓不少網友再次討論「PTT網軍帶風向」的問題。

最後，在八卦板上討論得沸沸揚揚的話題，莫過於「東奧代表團」事件。昨日，台灣代表隊包機前往日本參賽，卻被爆出「選手搭經濟艙、官員搭商務艙」，同時戴資穎分享下榻飯店、餐食便當等照片後，皆紛紛引發熱議，不少網友表示「應該給選手更好的休息空間」，認為不只機艙座位，選手的住宿與餐飲份量都應該受到更好的照顧，才能有足夠體力上場比賽，加上近年台灣體壇弊案頻傳，板上討論改革台灣體育制度的聲浪再起。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》