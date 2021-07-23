快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

北市7月27日後仍禁內用！柯文哲：跟侯友宜講好 群聚吃飯擺最後

批踢踢動態，20210720八卦什麼？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
追蹤「批踢踢八卦板」全板話題討論內容。 圖片來源/Unsplash
追蹤「批踢踢八卦板」全板話題討論內容。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「批踢踢八卦板」全板話題討論內容，帶您掌握20210720板上熱議事件。

台灣代表隊出征，選手待遇受關注

批踢踢八卦板20210720熱議文字雲。 Social Lab社群實驗室/製圖
批踢踢八卦板20210720熱議文字雲。 Social Lab社群實驗室/製圖

從熱議文字雲中，可發現在批踢踢八卦板上，不乏出現「疫苗」、「確診」等熱議字詞，顯見疫苗到貨與施打狀況皆受到廣泛的討論，其中也因路透社報導「高端」疫苗的相關報導，也引起網友關心該疫苗的臨床試驗問題。而網友除了關心每日疫情的變化，在20210720的熱議話題中約莫還有幾起事件，引起PTT網友的關注。

首先，從「役男」、「抽菸」、「脫口罩」等熱議詞中，可看出網友對「某替代役男在檢舉里長違規抽菸後，反被記過」一事的關注。再來，因批踢踢網民鄭立發表「有100個網軍就可以操控八卦板風向」的專文，讓不少網友再次討論「PTT網軍帶風向」的問題。

最後，在八卦板上討論得沸沸揚揚的話題，莫過於「東奧代表團」事件。昨日，台灣代表隊包機前往日本參賽，卻被爆出「選手搭經濟艙、官員搭商務艙」，同時戴資穎分享下榻飯店、餐食便當等照片後，皆紛紛引發熱議，不少網友表示「應該給選手更好的休息空間」，認為不只機艙座位，選手的住宿與餐飲份量都應該受到更好的照顧，才能有足夠體力上場比賽，加上近年台灣體壇弊案頻傳，板上討論改革台灣體育制度的聲浪再起。

觀看原文→ https://bit.ly/3Bwl9st

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

疫苗 替代役男

延伸閱讀

戴資穎住3.3星飯店太寒酸 網發刷Google5星運動諷政府

東奧國手晚餐照曝光！4格菜色他驚「合格嗎？」網兩派戰翻

國手搭經濟艙事件炸鍋 體育署長請辭、蘇3度道歉

7成台中市民還沒打疫苗 盧秀燕：我必須穩健式解封

相關新聞

批踢踢動態，20210720八卦什麼？

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「批踢踢八卦板」全板話題討論內容，帶您掌握20210720板上熱議事件。

店家門口擺公告禁進入 外送員一行為讓老闆怒：太白目

疫情期間，許多人居家上班不出門，三餐仰賴外送服務，讓外送員的業績扶搖直上，有些餐飲業者為了防疫，會要求顧客以及外送員在外等候，不要進入店裡，但有一名老闆在臉書抱怨在門口放了告示牌要求不要入內，偏偏就有外送員無視，讓他氣得在臉書大罵「太白目」。

戶外仍強制要求全面戴口罩 網友怒：根本沒資格叫降級

國內疫情大幅趨緩，中央已評估7月27日起全國降至二級警戒，不過不等於解封，依目前規劃，民眾外出仍需全程戴口罩。就有網友在PTT的Gossiping板上回文開罵，「防疫警戒說要降級，戶外強制要求繼續戴口罩，根本就沒資格叫降級！」話題引發共鳴，「出個門還要帶小抄，不然不知道自己到底有沒有違法。」

男大生趁門鎖壞掉屢次開門偷窺 房東辯稱：我兒子只是貪玩

租屋時除了考慮地理位置及租金外，業主及鄰居關係也是非常重要的一環。有女網友發文講述遇上恐怖業主及鄰居的故事，稱剛搬進單位時發現門鎖壞了，其間1名陌生眼鏡男曾多次擅自開門偷看，而業主得知後竟稱對方「貪玩但善良」。讓她忍無可忍即時決定退租，沒料這時業主才自爆偷窺男竟是其兒子，更提出1個條件才願意退回押金。

電陶爐突開啟瞬間燒到全屋冒煙 「兇手」竟是牠

家有寵物的人也明白，外出前若沒有收好有用物品，回家開門時隨時迎來一場「災難」。台中有貓主上月未有拔除電陶爐電源便外出，主子獨自在家走動時意外按開電陶爐開關，爐面不斷加熱，燒着放於上方的雜物，短短2分鐘內便起火冒煙，幸屋主及時回家撲熄，沒有造成傷亡。

擔心愛犬染疫！婦人幫戴口罩「整頭蓋住」 網傻眼：會害死牠

指揮中心宣布於13日起實施微解封措施，不過本土疫情仍未解除，民眾外出時基本上仍需全程配戴口罩。而一名網友就分享，自己看見有位婦人騎車載寵物貴賓狗出門，並幫狗狗也戴上醫療口罩防疫，照片曝光後，許多人紛紛湧入批評，擔心狗狗可能因此發生中暑、甚至缺氧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。