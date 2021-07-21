有300萬「該先繳清房貸還是放定存？」 網曝關鍵：分散風險

若身上多了一筆錢，你會如何運用呢？一名網友因賣掉舊公寓，身上多了300多萬元，但不知道該如何運用，目前只想到繳清房貸和放定存２個選項，於是想問問網友們的建議，吸引不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他因賣掉舊公寓，身上多了三百萬的現金，但不知該如何運用，目前的想法是繳清現有房貸，新房貸款300萬元，利率1.33%，月繳14250元，20年總共是342萬元，總利息是42萬元，除下來，每月的利息支出為1740元。另一個想法是把三百萬放定存，目前的機動利率大約為0.8%，總共24000元，平均一個月可以賺到2000元利息，照這樣看，定存似乎比較划算，於是他想問問網友的想法，並補充自己不會拿去投資股票，「心臟不夠強，承受不了任何風險」。

網友紛紛表示，「低利的時代兩個選擇都不好」、「再買一間出租也可以啦」、「研究投資絕對比放定存來得划算」、「承受不了風險就買中華電信阿」、「你不想投資起碼也是多開幾個數位帳戶活存吧，定存利率那麼低」、「1.33房貸和0.8定存，利息低都不推，隨便挑隻股票都遠勝上面兩個」。

有網友則認為，應該先繳清房貸，「放定存是最差的選擇」、「繳清你就沒欠債了欸」、「定存利率低於房貸，當然還房貸啊」、「也不知道會不會升息，我的話會還房貸」、「繳房貸，留現金有時會有邪念」、「你沒心臟那就不要多說了，直觀的把房貸還掉吧」、「不會投資就先還債，不要做自己不懂的事」、「如果是這兩個選項，一定是先把房貸繳清啊」、「繳清，銀行也有風險，不然他幹嘛給你利息」。

不過，有網友認為，「房貸利率這麼低不用太早還完，花點心力」、「房貸利息這麼低，繳清是最差的選項」、「一半還房貸一半定存不就好了，分散風險」。