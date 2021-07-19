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他喝完主管送的飲料「肩膀很重」 一查崩潰：是罐頭塔飲料

聯合新聞網 / 綜合報導
網友主管請他喝飲料，喝完才發現飲料是來自喪禮罐頭塔。 示意圖／ingimage
網友主管請他喝飲料，喝完才發現飲料是來自喪禮罐頭塔。 示意圖／ingimage

台灣喪禮中常使用罐頭塔祭拜，有網友抱怨，他的小氣主管某次突然請他喝了一瓶運動飲料，喝完以後覺得有點怪怪的，才發現是罐頭塔的飲料，讓他崩潰表示「喝完後肩膀好重」。

一名網友在爆怨公社發文表示，他的主管生性小氣又節儉，平時都會拿即期品或過期零食分送給同事吃，曾經發現他拿著過期品給大家吃後，他就再也不敢吃該名主管帶來的食物。

該網友表示，近日下班時因為工作較忙、流了不少汗，主管突然拿了運動飲料請他喝，他檢查了日期確認不是過期品，因為當時非常口渴，他便立刻喝光飲料，不過喝完覺得味道似乎不太像運動飲料，他看了一下包裝，似乎也沒有這種罐裝飲品，瓶身上還有疑似黏過膠帶的痕跡。

該網友直覺「慘了」，立刻跑去看該主管拿出來的其他飲料，也都是雜牌飲品，市面上都沒有看過，一樣瓶身有膠帶黏過的痕跡，他才驚覺是「罐頭塔飲料」，得知真相後讓他非常生氣，痛批主管「非常缺德」，崩潰表示，「喝完後肩膀好重」。

其他網友則留言「太傻眼了吧」、「至少告知一下吧，說不定有人介意」，不過也有人認為「那還是可以喝」、「那是保佑的，沒事」、「喝了有怎樣嗎？不要大驚小怪」。

爆怨公社

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