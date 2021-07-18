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痛到不行！他打完莫德納二劑「捲成蝦子」 網揭這部位疼痛指數最高

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自身接種完兩劑莫德納後的「超痛苦」經歷，直呼「這副作用也太扯」。圖為莫德納新冠疫苗。 路透
一名網友分享自身接種完兩劑莫德納後的「超痛苦」經歷，直呼「這副作用也太扯」。圖為莫德納新冠疫苗。 路透

針對已接種第一劑莫德納疫苗超過28天者，指揮中心今(18)日宣布將開放第一到第三類對象接種第二劑，未來更多民眾可望順利接種到兩劑疫苗。對此，一名網友則分享自身接種完兩劑莫德納後的「超痛苦」經歷，直呼「這副作用也太扯」。

原PO在八卦板上分享，日前打完莫德納第二劑，接種當日直至睡前手部僅是灼熱、輕微疼痛，因此只吃1顆退燒止痛藥，沒想到醒來後世界完全不一樣，身體不僅忽冷忽熱、全身上下痛的要命，尤其是注射部位跟後腰，痛到整個人像隻「蝦子」蜷縮在床，讓原PO不禁質疑「AZ有這樣嗎？」

貼文一出，立刻吸引大批網友留言「超羨慕，兩劑莫德納」、「至少你還睡了一晚」、「莫德納第二劑的副作用發生率和強度本來就很高」、「朋友打第一針莫德納就高燒三天、頭痛欲裂了」、「我第一劑打莫德納手酸痛到不行，第二劑會不會死掉」、「BNT第二劑跟莫德納也是一樣痛苦喔」。

不過也有網友直呼是體質差異「體質問題！我朋友打莫德納說完全沒感覺」、「我女友莫德納2劑打完活跳跳，爸媽第一劑打完無感」；此外，也有打完AZ疫苗的過來人分享「同事第一劑打莫德納幾乎都沒事，AZ全倒」、「AZ兩天燒到39度半，第三、四天頭暈、頭痛」、「昨天下午打完AZ，12小時後施打部位疼痛、16小時開始發燒，今天一整天像被車撞一樣」，最後不少網友得出搞笑結論「AZ第一劑被卡車撞，莫德納第二劑被火車輾」、「想要AZ+莫的不就刺激2次」。

此外，多數網友在接種莫德納後，針對感到疼痛的部位則是給出一致答案「手」。「家母打了莫德納後最近右邊肩膀、手臂開始腫脹疼痛」、「我朋友媽媽打完本來沒事，一個禮拜後出現莫德納手了，已經2-3天了還沒退腫」、「我打莫德納，手很痛以外完全沒事」、「我只有手臂痛跟比較累，其他沒差別」、「我是12小時後開始手痛、疲累、最高燒到37.8」。

AZ疫苗 莫德納疫苗

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