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薪水低休假少、防疫獎金僅3張 她在醫院當「護佐」心很累
疫情期間，許多醫護人員忙到不可開交，幾乎鮮少有休假的時間，一名女網友表示自己不是護理師而是「護佐」，但一樣在醫院裡工作，不過不僅薪水低、防疫獎金少，休假也不多，讓她覺得心很累，網友們紛紛安慰她並給予鼓勵打氣。
這名女網友在臉書「爆怨2公社」寫道自己在醫院急診室工作，和其他護理人員一樣需要支援，也要常加班，工作每天滾動式調整，共體時艱都做到了，「但這次防疫獎金薄到只有三張」。
她說薪水低但不想請加班費，休假減少卻沒人力可以補休，讓她覺得工作得很累想休假。原PO也不捨同事的辛勞，「其他單位來還有獎金拿，本職單位做到累趴也是應該的嗎？」
許多網友為原PO鼓勵打氣，「拍拍肩！掛批同仁更慘，疫苗、篩檢少不了，前民眾後醫護挨罵少不了，月底獎金一定少」、「辛苦了，不過現在沒辦法，沒工作的沒工作，壓力大的壓力大」、「只要在醫院工作的人員都是非常的辛苦」、「站在第一線+1，但我不是醫院是診所，我們連獎金都沒有」、「休假不能補休也應該比照加班費發放才對啊」。
而原PO的工作也讓其他人感到好奇，「護佐」正式名稱為「護理佐理員」，又稱助理護士（Assistant Nurse），主要協助護理師進行各項簡易護理業務，通常具有一般醫藥知識與技術，故在意外事件發生時，不僅可作緊急處理，同時在病人患病期間，亦可協助醫生、護士進行各項醫療工作。
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