外國電影為何都沒有字幕？內行人專業分析 鄉民直呼長知識

看電影是許多人最喜歡的休閒活動之一，不過在國外通常電影是不會上字幕的，但台灣的電影一定都有字幕顯示，就有網友對此發文詢問「為什麼國外電影不流行字幕？」貼文釣出內行人提出專業解釋，讓許多鄉民們看了直呼「長知識了」。

原PO在PTT寫道國外的人講話節奏很快，但他們的電影或卡通節奏不會慢多少，為什麼國外的節目或電影沒有放字幕反而比較多？貼文釣出一名內行人出面解答，他說這是因為文字不一樣造成的關係，「目前世界上大部分的國家幾乎是拼音文字，仍在使用象形文字的主流國家應該就是中文」。

這名網友說拼音文字如果把每個字母都拆開的話，本身是沒有意義的，但是象形文字每個字都是獨立的，而且都有大量的訊息，這就會造成使用拼音文字為母語的人在聽力方面比較強，以象形文字為母語的人圖像辨識能力比較高，「所以為何英文連音還有些氣音，以中文為母語的人會覺得很困難，甚至以為自己發沒錯，但外國人一聽就能查覺漏了什麼音節」。

他還提到節目有無字幕，會以觀眾是用哪一種方式能最快接受到訊息而定，例如以拼音文字為母語的國家，其電視節目傾向無字幕而強調音效，如杜比音效，但以中文為母語的國家，電影或電視節目則習慣有字幕。

眾多網友也大讚其解釋太專業，「正確給推」、「長知識了」、「專業推」、「正解，同音異義的字太多了」、「難怪歐美人對口音那麼敏銳」；還有人用更淺顯易懂的方式解釋「簡單講就是拼音就像注音，把注音當字幕並不會幫助理解要傳達的意思，反而很累贅」。

還有網友認為拼音文字上字幕比較麻煩，「單純是因為英語字串太長不好上字幕，所以沒有習慣看字幕吧，不然美國人看報紙不就看很慢？」、「實際上理由就只是拼音字幕太占空間，中文字比較不占，就聽力來說兩者根本沒差，不上字幕都聽得懂」。