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扛六顆西瓜回家被老公怨「買錯了」 人妻超問號 網友狂吐槽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻表示老公交代買西瓜，她在市場買了6顆扛回家卻被說買錯了。圖／取自《爆怨2公社》
一名人妻表示老公交代買西瓜，她在市場買了6顆扛回家卻被說買錯了。圖／取自《爆怨2公社》

酷熱的夏天適合吃西瓜消暑，一名人妻表示老公交代她去買西瓜，買了6顆扛回家卻被唸買錯了，讓她相當傻眼，引發網路眾多討論。

一位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，提到前天（11日）早上去市場時，老公交代要買西瓜，於是她便買了6顆，沒想到好不容易將西瓜扛回家，老公看到後立刻問「不是叫你買西瓜嗎？」，原PO疑惑表示「這不是西瓜嗎？」，老公則表示這不是西瓜，而是「小玉」。

對此，原PO滿頭問號，認為西瓜不都長一樣？「你的大西瓜芭樂.....害我扛得那麼辛苦」。

貼文一出，網友紛紛回覆「西瓜比較長，小玉比較圓」、「紅肉是普通西瓜，黃肉是小玉」、「你老公崩潰的不只是你買小玉，而是你買了六顆...」、「他要花蓮大西瓜無誤...黃色的只會叫小玉，不會說西瓜，不過各地講法不同啦」、「小玉吃香氣、紅肉西瓜吃沙沙的口感」、「我們家不吃小玉西瓜，愛吃黛安娜西瓜」。

也有人吐槽原PO老公「要紅的黃的要講吼」、「小玉不是西瓜難道是小丸子嗎」、「小玉也是西瓜啊！不然是南瓜還是冬瓜嗎」、「小玉西瓜也是西瓜，就像黑人白人也是人」、「還不都是西瓜咩，有的吃就好」、「是西瓜本人沒錯呀～只是品種不一樣而已」、「下次你要問大顆、小顆，紅肉、黃肉？」。

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