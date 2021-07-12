看大陸有大型活動照樣辦 網友呼籲：台灣千萬別解封

隨著中央疫情指揮中心宣布7月13日起台灣可以「微解封」，有不少民眾開始期待可以去電影院、遊樂園的日子就快來臨，然而近日有網友在Dcard上發文呼籲「台灣千萬別解封！」

近日有網友在Dcard心情版提到，自己看到中國在疫情趨緩後，都舉辦過一些大型活動，覺得很疑惑「疫情期間為什麼還能有大型活動，而且沒有任何防護措施？」舉例的電音節活動中群眾都未戴口罩，於是查了舉辦地點天津的疫情資訊，發現數據顯示該地是「安全的」。但他話題一轉，帶回台灣現況，仍認為夜市、美食街及運動場等地無法確保大家都戴好口罩，在疫苗未普及的情況下，應該繼續警戒不解封，以免因民眾報復性消費或大型活動舉辦造成疫情再度爆發。

有網友直言中國大陸能做到這樣，是因為「他們敢封城啊！果斷直接」、「我朋友在某個市，幾公里還是多少公里外有確診者，他們整個市就被封鎖了，出動三百多個武警，然後做檢測一共封了幾週的樣子」。有網友認為，大陸嚴格封城狀況，影響經濟民生甚鉅，台灣並無法做到，且怎麼做、封不封城都一樣會被罵。

不少網友也在底下留言為台灣微解封表示擔憂，「台灣疫苗施打率還沒有穩定政府就微解禁，宣佈解禁後就看到新聞報導某些農場的床位都訂滿了，真的令人非常傻眼」、「我也覺得政府沒配套措施就微解禁，根本就是給第三次疫情機會」、「宜蘭吃東西不能內用，風景區甚至沒有開放，在還沒微解封的情況就車潮湧現」。

原PO也在文末感謝醫護及軍警消人員，希望疫情能儘快控制，自己「願意盡可能的努力讓家人、朋友不出門」，希望這樣的舉動能讓這些工作人員「早點回家」。