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他見地下室滲「反光黑水」網笑發大財 過來人曝棘手真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上分享，自家地下室人孔蓋竟冒「反光黑水」。
一名網友在網路上分享，自家地下室人孔蓋竟冒「反光黑水」。

台灣由於環境潮濕，加上建築物本身結構、施工等外力因素，地下室滲水對民眾而言可說是見怪不怪。不過一名網友卻在網路上分享，自家地下室人孔蓋竟冒「反光黑水」，神奇景象讓網友更玩笑稱「挖到石油了」。

原PO在PTT八卦板上發文，回家騎車到地下室要停車的時候，剛停好卻突然看到旁邊的地板多出一堆「黑色液體」，原以為是旁邊的機車機油不小心漏出來，結果仔細一看發現是從人孔蓋冒出來的！原PO覺得不妙，因此趕快把車移到一樓去。兩個小時後，黑色液體竟蔓延到整個地下室都是，而且超臭，讓原PO嚇壞直呼「那到底是什麼？」。

貼文一出，便吸引網友們留言玩笑道「石油吧，你家一定住高雄要發大財了」、「挖到石油了」、「趕快裝起來賣錢」、「地下室噴石油，爽欸」、「禮拜一辭職開始退休生活了」、「先恭喜你財富自由了，記得回來救救鄉民」、「叫韓總來撈」；也有網友猜測是「化糞池、污水管之類的」、「化糞池的水，但為何那麼黑不知道」。

對此，過來人則解答「水溝水倒灌...超級臭的那種」、「污水馬達壞了吧，之前大樓才修過」、「是污水管線倒灌，有點麻煩哦」、「現在不講化糞池了，而是污水處理，所有日常髒水都放在一起經過了處理，有沒有屎味則不一定」。

兩個小時後，黑色液體蔓延到整個地下室都是，且氣味又臭又酸。
兩個小時後，黑色液體蔓延到整個地下室都是，且氣味又臭又酸。

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