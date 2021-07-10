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本期電費破萬！內行一看驚呆：放了「5台吃電怪獸」

聯合新聞網 / 綜合報導
炎炎夏日到來，加上防疫期間居家時間拉長，不少人都擔心長時間開冷氣導致電費爆表。 示意圖／報系資料照片
炎炎夏日到來，加上防疫期間居家時間拉長，不少人都擔心長時間開冷氣導致電費爆表。 示意圖／報系資料照片

正值酷夏，許多人也因防疫需求，需要長時間的待在家，使家中的電費暴增。對此便有一名網友分享，自己剛剛收到最新一期的帳單，沒想到竟然需要繳納破萬元的費用，讓他嚇壞詢問「是不是只有我家電費這樣？」

原PO於臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》上發文說明，帳單上寫著這期使用了2719度電量，電費高達1萬1900元，讓他不可置信。對此，他也解釋家中基本上兩台冷氣（定頻）24小時，空氣清淨機一台24小時，除濕機隨濕度啟動，飲水機24小時，另外再加上一些小家電。

此文一出，不少網友便點出這些家電根本是「吃電怪獸」，「光冷氣機定頻開24小時就是個問題了，換變頻吧，飲水機換掉改快煮壺吧，飲水機又不是24小時都要用到熱水，卻24小時在加熱」、「定頻24小時！！勇者」、「最耗電的家電是飲水機，如果真的要熱水可以買保溫型的，不然就是要用熱水時用瓦斯煮。」、「定頻冷氣、飲水機、空氣清淨機都是耗電的」。

另外，也有貼心網友給原PO建議，「再不換成變頻冷氣，恐怕你每個月都會上來po一次」、「定頻不意外，我自從定頻改變頻2個月都省一半，而且不用關機，重點變頻不關機」、「冷氣換成變頻一級能源標章的，會省很多。空氣清淨機和除濕機也可以換成一台同時有2種功能的，當然也要一級能源標章的」。

爆料公社 除濕機 空氣清淨機

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